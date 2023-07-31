Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів у ефірі телемарафону, що Кремль намагається збільшити обсяги виробництва ракет та іншої зброї. За попередніми даними, ворог вдарив по місту в Дніпропетровській області балістичними ракетами, пише 24 Канал.

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Скільки зброї виробляє Росія

Окрім залишків ракет, налагоджено виробництво і вони (росіяни – 24 Канал) працюють над тим, щоб пробувати його збільшувати. Але, якщо говорити про "Іскандери", то це значно менші обсяги виробництва, ніж, наприклад, тих самих "Калібрів". Фактично все, що зараз виробляється, все одразу і випускається російськими терористами по України,

– заявив Андрій Юсов.

Представник розвідки пояснив, що це відбувається після певних пауз, які потрібні для накопичення і підготовки до наступних терористичних ударів.

За словами Юсова, за місяць Росія поповнює запаси десятків "Калібрів", іншого озброєння, наприклад, "Кинджалів" чи "Іскандерів", – значно менше, мовиться про одиниці.

Росія демонструє світові, що вони вбивці

Представник розвідки також зауважив, що з одного боку, людина, схожа на Путіна, говорить про готовність до перемовин, а з іншого – готує нові удари по цивільній інфраструктурі та мирних громадянах.

"Політика рашистів має на меті продемонструвати всьому світові, що вони є вбивцями. Також усе це яскраво показує, що будь-яке "заморожування" конфлікту, поки окупанти є на нашій землі, виступає певним заграванням з терористами", – появив представник розвідки.

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