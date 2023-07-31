Окупанти близько 9 ранку завдали удару по Кривому Рогу двома ракетами. Одна ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу. Під завалами ймовірно є люди.

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Окупанти атакували житловий будинок

Друга ракета зруйнувала секцію з 4 по 9 поверхи житлового будинку, внаслідок чого виникла пожежа.

Станом на 10:15 одна людина загинула, за медичною допомогою звернулося 10 мешканців. Рятувальники гасять вогонь та розбирають завалами. Там ще можуть бути люди.

Рятувальні роботи тривають.

Зеленський і Лубінець відреагували на ракетний терор Росії

Омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на черговий ракетний удар Росії по людях і їх домівках. Він також опублікував перші кадри знищеної багатоповерхівки.

Країна-терористка вбиває і травмує українців і вдень, і вночі, вчиняючи ракетний терор. Руйнує будинки і життя. Цинічне вбивство цивільних людей – це злочин за який Росія має понести справедливе покарання,

– наголосив він.



Зруйнована багатоповерхівка у Кривому Розі / Фото Дмитро Лубінець



Росіяни завдали ракетного удару по багатоповерхівці у Кривому Розі / Фото Дмитро Лубінець

На ракетний терор росіян відреагував президент Володимир Зеленський. Глава держави повідомив, що вже провів розмови з МВС та СБУ.

За словами Зеленського, заступник керівника Офісу Президента з питань регіональної політики Олексій Кулеба та голови ОВА займаються ситуацією.

Останні дні ворог уперто б’є по містах, по центрах міст. Обстрілює цивільні об'єкти й житло. Але цей терор нас не злякає і не зламає. Працюємо й рятуємо наших людей,

– зазначив президент.

Чим окупанти атакували Кривий Ріг

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, Росія, ймовірно, атакувала Кривий Ріг балістикою.

"Скоріш за все це була балістика, за попередніми даними. Ви знаєте наскільки балістичне озброєння небезпечне, як швидко може прилітати, і наскільки є руйнівним. Треба дочекатися коли на місці знайдуть рештки ракет і тоді остаточно можна сказати що це було", – заявив Ігнат.

Зазначимо, що Росія атакувала Кривий Ріг під час повітряної тривоги. У Повітряних силах попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.