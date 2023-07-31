Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул о 09:07 повідомив про вибухи в місті. Він закликав не фіксувати наслідки атаки окупантів.

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Вибухи у Кривому Розі пролунали відразу після тривоги

Зазначимо, що повітряну тривогу у Дніпропетровській області оголосили о 09:02. Уже через 5 хвилин після оголошення тривоги з'явилося повідомлення про вибухи у Кривому Розі.

У Повітряних Силах ЗСУ зазначили, що у Дніпропетровській області є загроза застосування балістичного озброєння.

Також загрозу застосування балістичного озброєння оголошено у Кіровоградській області.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак о 09:20 зазначив, що подробиці атаки на Кривий Ріг повідомлять згодом. У своєму повідомленні він написав "російські терористи" та Кривий Ріг з емодзі розбитого серця.

У мережу "злили" наслідки атаки: Лисак розкритикував телеграм-канали

Сергій Лисак після вибухів у Кривому Розі звернувся до адміністраторів телеграм-каналів через те, що в мережу потрапили фото наслідків атаки.

Голова Дніпропетровської ОВА заявив, що такі дії грають на руку ворогу.

"Війна триває не перший день. Скільки ще вас просити не виставляти фото та відео наслідків ворожих ударів чи не одразу після прильотів? Якою мовою вам пояснювати, що це може зіграти на руку ворогу? Ви коригуєте і ледь не в режимі реального часу показуєте, куди прилетіло. Перш за все це стосується деяких криворізьких ресурсів", – написав він.

Росія завдала терористичного удару по Дніпру 28 липня

Ввечері 28 липня у Дніпрі прогриміли потужні вибухи. Окупанти влучили в цивільну інфраструктуру та будівлю Служби безпеки України.

Через атаку окупантів постраждало десятеро осіб. Серед постраждалих є дівчина 2006 року народження та дитина 2009 року народження.

Як зазначили у Дніпропетровської обласній військові адміністрації, ворог завдав удару двома балістичними ракетами за допомогою оперативного-тактичного ракетного комплексу "Іскандер".

Через удар російських окупантів по новобудові у Дніпрі зруйновано відразу 15 квартир.

На ракетний терор жорстко відреагував президент Володимир Зеленський. Глава держави наголосив, що російська "св*лота" відповідатиме.

Росіяни вночі 31 липня атакували Харків