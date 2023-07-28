Близько 20:30, 28 липня жителі Дніпра чули вибух. Згодом з'явилась інформація про влучання в цивільну інфраструктуру та будівлю Служби безпеки України. У цьому матеріалі 24 Канал зібрав усе, що відомо про цей теракт Росії.

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Постраждалі та жертви

Станом на 23:11, 28 липня відомо про 9 потерпілих через ракетний удар загарбників по Дніпру. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Варто наголосити, що серед постраждалих є дівчина 2006 року народження та дитина 2009 року народження. У них та ще двох постраждалих 20-річних дівчат – акубаротравма. Або, інакше кажучи, – контузія.

П'ятеро осіб отримують амбулаторну допомогу. Це четверо чоловіків віком від 18 до 53 років та 77-річна жінка. "Одного постраждалого ушпиталено у стані середньої тяжкості", – написав голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Водночас, як зазначив голова Сергій Лисак, просто-таки – це диво, що немає загиблих внаслідок обстрілу та влучання.

А щодо жертв скажу – дивом загиблих немає.

Відсутність загиблих можна пояснити тим фактом, що загарбники вдарили в багатоповерхівці, яка не була ще введена в експлуатацію.

Який має вигляд місце атаки

О 23:20, 28 липня у ДОР констатували, що рятувальники ліквідували пожежу, що спалахнула внаслідок влучання в будівлю СБУ. Загалом вогонь охопив площу в 100 квадратних метрів.

Кадри з місця удару в Дніпрі / Фото пресслужби місцевої влади, ЗМІ

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