Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про відсутність жертв. Про це він сказав в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Що відомо про постраждалих

Спочатку Лисак заявив про 3 постраждалих. Вони самі звернулися по допомогу до лікарень.

А щодо жертв скажу – чудом загиблих немає,

– заявив він.

Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих зросла. Ігор Клименко написав у своїх соцмережах про 5 постраждалих.

За словами голови МВС України, це 77-річна бабуся та четверо чоловіків віком від 18 до 53 років. Усім цим людям надали медичну допомогу. Майже всі вони не потребували госпіталізації.

Поквартирний обхід завершено. Всі злочини фіксуємо. Не пробачимо Росії жодного,

– додав міністр внутрішніх справ.

Згодом кількість постраждалих знову зросла. Наразі їх 6. Голова Дніпропетровської обласної Ради Микола Лукашук повідомив, що постраждала неповнолітня дівчина 2006 року народження. За його словами, одного чоловіка ушпиталили. Його стан – середній. Також представник місцевої влади підтвердив відсутність загиблих.

Після цього кількість людей, що отримали травми через російський теракт у Дніпрі, знову зросла. Цього разу – до 9. Про це повідомив Сергій Лисак вже після свого короткого інтерв'ю у телемарафоні. Він написав у соцмережах, що серед постраждалих є 2 дівчини, яким по 20 років, та ще одна неповнолітня особа. Це 14-річна дитина. У двох дітей (включно з вищезгаданою 17-річною дівчиною-підлітком 2006 року народження) та у цих двох 20-річних дівчат однаковий діагноз – акубаротравма.

Голова ОВА також повідомив, що 5 людей отримали рвані рани. Мовиться про 77-річну жінку та 4 чоловіків віком 18 – 53 роки. Їхній стан задовільний. Вони лікуватимуться вдома.

Що відбувається на місці прильоту

Місцева влада створила штаб з ліквідації наслідків російського теракту. На місці прильоту працюють співробітники ДСНС, комунальники, поліція, Національна гвардія. Також там працюватимуть представники СБУ та МВС. Після ракетного удару сталася пожежа. Вона вже локалізована.

За словами Лисака, російська ракета влучила у житловий комплекс та зруйнувала частину будівлі. Однак це виявилася новобудова, яку, за попередніми даними, ще не ввели в експлуатацію. Тому всередині перебувала мала кількість людей. Рятувальники їх деблокували. Голова ОВА заявив, що, за попередньою інформацією, російські загарбники вдарили "Іскандерами". Будівля СБУ теж частково зруйнована.

Подробиці атаки Росії на Дніпро