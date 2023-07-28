Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил об отсутствии жертв. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Что известно о пострадавших

Сначала Лысак заявил о 3 пострадавших. Они сами обратились за помощью в больницы.

А насчет жертв скажу – чудом погибших нет,

– заявил он.

Позже стало известно, что количество пострадавших выросло. Игорь Клименко написал в своих соцсетях о 5 пострадавших.

По словам главы МВД Украины, это 77-летняя бабушка и четверо мужчин в возрасте от 18 до 53 лет. Всем этим людям была оказана медицинская помощь. Почти все они не нуждались в госпитализации.

Поквартирный обход завершен. Все преступления фиксируем. Не простим России ни одного,

– добавил министр внутренних дел.

Впоследствии количество пострадавших снова выросло. Председатель Днепропетровского областного Совета Николай Лукашук сообщил, что пострадала несовершеннолетняя девушка 2006 года рождения. По кому словам, одного мужчину госпитализировали. Его состояние – среднее. Также представитель местных властей подтвердил отсутствие погибших.

После этого количество людей, получивших травмы из-за российского теракта в Днепре, снова возросло. В этот раз – до 9. Об этом сообщил Сергей Лысак уже после своего короткого интервью в телемарафоне. Он написал в соцсетях, что среди пострадавших есть 2 девушки, которым по 20 лет, и еще одно несовершеннолетнее лицо. Это 14-летний ребенок. У двух детей (включая вышеупомянутую 17-летнюю девушку-подростка 2006 года рождения) и у этих двух 20-летних девушек одинаковый диагноз – акубаротравма.

Глава ОВА также сообщил, что 5 человек получили рваные раны. Речь идет о 77-летней женщине и 4 мужчинах в возрасте 18 – 53 лет. Их состояние удовлетворительное. Они будут лечиться дома.

Что происходит на месте прилета

Местные власти создали штаб по ликвидации последствий российского теракта. На месте прилета работают сотрудники ГСЧС, коммунальщики, полиция, Национальная гвардия. Также там будут работать представители СБУ и МВД. После ракетного удара произошел пожар. Пламя уже локализовано.

По словам Лысака, российская ракета попала в жилищный комплекс и разрушила часть здания. Однако это оказалась новостройка, которую, по предварительным данным, еще не ввели в эксплуатацию. Поэтому внутри находилось малое количество людей. Спасатели их разблокировали. Глава ОВА заявил, что, по предварительной информации, российские захватчики ударили "Искандерами". Здание СБУ тоже частично разрушено.

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