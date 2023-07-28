В пятницу, 28 июля, враг обстрелял Днепр. Реакция главы нашего государства была мгновенной.
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Президент об атаке
Как отметил украинский лидер, в результате этого ракетного удара есть попадание в многоэтажку Днепра и здание Службы безопасности Украины.
Снова российский ракетный террор. Все необходимые службы на месте. Быстро реагируем и помогаем людям. Держим ситуацию на контроле.
Кроме того, Зеленский подчеркнул, что оперативно провел разговоры с СБУ, МВД, ГСЧС, руководителем ОВА. По его словам, Украина будет делать все, чтобы привлечь Россию к наказанию за агрессию и террор против наших людей.
"Эта св*лоч будет отвечать. Сделаем все ради справедливости", – констатировал глава нашего государства.
Место прилета в Днепре: смотрите видео Зеленского
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Удар по Днепру
- Народный депутат Александр Бакумов около 21:00, 28 июля констатировал, что оккупанты попали по жилой многоэтажке в Днепре, а также пообещал захватчикам справедливое наказание за этот обстрел мирных людей.
- "Оперативно – спасательные службы начали работы по спасению людей и ликвидации последствий. Это военное преступление, дерзкое нарушение законов и обычаев войны. Исполнители и заказчики – военные преступники. И они будут наказаны", – говорится в его сообщении.
- Кроме того, на этот удар отреагировал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он лаконично подчеркнул, что Россия является террористическим государством. Очевидно, с каждой такой атакой она лишь закрепляет за собой этот статус.
- По словам главы Министерства внутренних дел Игоря Клименко, по состоянию на 21:30, 28 июля за медицинской помощью обратилось три человека. На месте происшествия без устали работают спасатели и полицейские. Они документируют преступление оккупантов.