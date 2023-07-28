В пятницу, 28 июля, враг обстрелял Днепр. Реакция главы нашего государства была мгновенной.

Смотрите также Попали по многоэтажке и атаковали админздание, – ОВА об обстреле Днепра

Президент об атаке

Как отметил украинский лидер, в результате этого ракетного удара есть попадание в многоэтажку Днепра и здание Службы безопасности Украины.

Снова российский ракетный террор. Все необходимые службы на месте. Быстро реагируем и помогаем людям. Держим ситуацию на контроле.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что оперативно провел разговоры с СБУ, МВД, ГСЧС, руководителем ОВА. По его словам, Украина будет делать все, чтобы привлечь Россию к наказанию за агрессию и террор против наших людей.

"Эта св*лоч будет отвечать. Сделаем все ради справедливости", – констатировал глава нашего государства.

Место прилета в Днепре: смотрите видео Зеленского

К теме Почти по всей Украине объявляли тревогу: в Днепре и Запорожье раздались взрывы

Удар по Днепру