Захватчики попали по жилой многоэтажке. Сначала об этом сообщил народный депутат Александр Бакумов, а затем и в МВД.

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Россияне ударили по многоэтажке в Днепре

Бакумов в 21:00 сообщил, что россияне ударили ракетой по жилой многоэтажке в Днепре.

Оперативно – спасательные службы начали работы по спасению людей и ликвидации последствий. Это военное преступление, дерзкое нарушение законов и обычаев войны. Исполнители и заказчики – военные преступники. И они будут наказаны,
– подчеркнул нардеп.

Также на вражеский обстрел отреагировал глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Российские террористы", – написал глава ОП.

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На месте работают спасатели

Впоследствии информацию о попадании в многоэтажку подтвердил глава министерства внутренних дел Игорь Клименко.

Днепр. Российские террористы попали в многоэтажку. По состоянию на 21:30 за медицинской помощью обратились три человека. На месте работают спасатели и полицейские,
– написал глава ведомства.

По его словам, они совершают поквартирный обход. Местным жителям оказывают необходимую помощь.

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Оккупанты не прекращают обстреливать мирные города

  • Оккупационные войска 26 июля нанесли массированный удар по Украине. Атака россиян началась с пуска трех "Калибров", которые силы ПВО сбили в пределах Винницкой и Житомирской областей.
  • После этого захватчики выпустили сразу 36 крылатых ракет Х-101/Х-555, 33 из которых, к счастью, обезвредили. Кроме того, россияне выпустили по Украине еще 4 "Кинжала".
  • Ночью 27 июля враг продолжил атаку, направив по Одесской области 2 "Калибра". Их не удалось сбить, однако силы ПВО ликвидировали все 8 "Шахедов".
  • Целью российских военных во время массированного ракетного удара был Староконстантинов.