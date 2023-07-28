Захватчики попали по жилой многоэтажке. Сначала об этом сообщил народный депутат Александр Бакумов, а затем и в МВД.

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Россияне ударили по многоэтажке в Днепре

Бакумов в 21:00 сообщил, что россияне ударили ракетой по жилой многоэтажке в Днепре.

Оперативно – спасательные службы начали работы по спасению людей и ликвидации последствий. Это военное преступление, дерзкое нарушение законов и обычаев войны. Исполнители и заказчики – военные преступники. И они будут наказаны,

– подчеркнул нардеп.

Также на вражеский обстрел отреагировал глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Российские террористы", – написал глава ОП.

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На месте работают спасатели

Впоследствии информацию о попадании в многоэтажку подтвердил глава министерства внутренних дел Игорь Клименко.

Днепр. Российские террористы попали в многоэтажку. По состоянию на 21:30 за медицинской помощью обратились три человека. На месте работают спасатели и полицейские,

– написал глава ведомства.

По его словам, они совершают поквартирный обход. Местным жителям оказывают необходимую помощь.

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