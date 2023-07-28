Загарбники поцілили по житловій багатоповерхівці. Спершу про це повідомив народний депутат Олександр Бакумов, а потім і в МВС.
До теми Майже по всій Україні оголошували тривогу: у Дніпрі та Запоріжжі пролунали вибухи
Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі
Бакумов о 21:00 повідомив, що росіяни вдарили ракетою по житловій багатоповерхівці у Дніпрі.
Оперативно – рятувальні служби почали роботи з врятування людей та ліквідації наслідків. Це воєнний злочин, зухвале порушення законів та звичаїв війни. Виконавці та замовники – воєнні злочинці. І вони будуть покарані,
– наголосив нардеп.
Також на ворожий обстріл відреагував очільник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Російські терористи", – написав глава ОП.
Варто прочитати Росія накопичує сили для нових атак, – у ЗСУ попередили про високу ймовірність ракетних ударів
На місці працюють рятувальники
Згодом інформацію про влучання у багатоповерхівку підтвердив голова міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.
Дніпро. Російські терористи поцілили в багатоповерхівку. Станом на 21:30 за медичною допомогою звернулися троє осіб. На місці працюють рятувальники та поліцейські,
– написав очільник відомства.
За його словами, вони здійснюють поквартирний обхід. Місцевим мешканцям надають усю необхідну допомогу.
Зауважте Через 2 – 3 місяці в Україні може не залишитися портів, – Гуменюк
Окупанти не припиняють обстрілювати мирні міста
- Окупаційні війська 26 липня завдали масованого удару по Україні. Атака росіян розпочалася з пуску трьох "Калібрів", які сили ППО збили в межах Вінницької та Житомирської областей.
- Після цього загарбники випустили відразу 36 крилатих ракет Х-101/Х-555, 33 з яких, на щастя, знешкодили. Окрім того, росіяни випустили по Україні ще 4 "Кинджали".
- Уночі 27 липня ворог продовжив атаку, скерувавши по Одеській області 2 "Калібри". Їх не вдалося збити, проте сили ППО ліквідували всі 8 "Шахедів".
- Ціллю російських військових під час масованого ракетного удару був Старокостянтинів.