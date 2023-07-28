Представниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону зазначила, що ця ніч минула спокійніше для Півдня на відміну від попередніх, пише 24 Канал. Однак вона підкреслила, що росіяни вочевидь накопичують сили.

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Шторм приніс відразу 10 мін

Як сказала Гуменюк, окупанти збирають потенціал, щоб "продовжувати тиснути на чуттєві елементи нашої обстановки, де хочуть отримати перевагу".

Мовиться про порти та чорноморську акваторію, де росіяни намагаються панувати.

Спікерка повідомила, що останнім часом завдяки радіоперехопленням українські військові чують, як росіяни попереджають судна в Чорному морі про неможливість проходження в українські порти.

Також Наталія Гуменюк прокоментувала інформацію про збільшення замінування Чорного моря. Вона зазначила, що така інформація є, однак військові поки що не спостерігають конкретних дій.

Разом з тим, Гуменюк розповіла, що потужний шторм викинув на узбережжя та прибережну смугу води багато мін. Це може бути пов'язано з тим, що Росія збільшила замінування моря.

Як розповіла спікер, за останні дві доби понад 10 мін підірвалося. З них тільки дві міни було знищено контрольовано. Решта, за словами представниці ОК "Південь", – це самовільні вибухи на певній відстані від берега, а в тому числі й по урізу води, внаслідок чого було пошкоджено будівлі на узбережжі.

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону теж заявив, що ця ніч не була тривожною. Однак він наголосив, що, за даними Генштабу ЗСУ, є висока ймовірність ракетних ударів.

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