Керівниця Об'єднаного пресцентру сил оборони та охорони Півдня Наталія Гуменюк заявила, що Росія заблокувала практично всі українські порти. Вона нагадала, як держава-терорист після свого зриву зернової угоди посилила удари по великому порту Одеси та інших південних містах України.

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Як Україна може захиститись від терору Росії

В інтерв’ю західним ЗМІ Гуменюк наголосила, що наша держава потребує сучасної системи ППО та ПРО.

Нам потрібна система протиракетної та протиповітряної оборони. Посилена, потужна, сучасна і здатна протистояти тим типам ракет, які використовує проти нас ворог,

– сказала вона.

Також речниця ОК "Південь" нагадала, що ЗСУ потребують F-16. Ці американські винищувачі здатні вражати системи озброєння Росії та її кораблі. За її словами, хоч Україна вже має західні системи оборони, включно з Patriot, держава-терорист кожного разу вдосконалює свою тактику та не зупиняється.

Гуменюк навела приклад, як країна-агресорка одночасно застосувала гіперзвукові, крилаті та протикорабельні ракети. Як пояснила вона, наші оборонні засоби розосереджені й не всі вони в змозі протистояти цій загрозі.

Чого прагне країна-агресорка

Як пояснила Гуменюк, Росія хоче домінувати в Чорному морі.

Через два-три місяці у нас може не бути більше портів,

– попередила речниця ОК "Південь".

Тому Київ розраховує на добру волю західних партнерів щодо вчасного постачання систем ППО Україні.

Навіщо Росія заблокувала зернову ініціативу