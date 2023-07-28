У п'ятницю, 28 липня, ворог обстріляв Дніпро. Реакція глави нашої держави була миттєвою.
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Президент про атаку
Як зазначив український лідер, внаслідок цього ракетного удару є влучання в багатоповерхівку Дніпра та будівлю Служби безпеки України.
Знову російський ракетний терор. Усі необхідні служби на місці. Швидко реагуємо й допомагаємо людям. Тримаємо ситуацію на контролі.
Окрім того, Зеленський наголосив, що оперативно провів розмови зі СБУ, МВС, ДСНС, керівником ОВА. За його словами, Україна робитиме усе, аби притягнути Росію до покарання за агресію й терор проти наших людей.
"Ця св*лота відповідатиме. Зробимо все заради справедливості", – констатував глава нашої держави.
Місце прильоту в Дніпрі: дивіться відео Зеленського
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Удар по Дніпру
- Народний депутат Олександр Бакумов близько 21:00, 28 липня констатував, що окупанти влучили по житловій багатоповерхівці в Дніпрі, а також пообіцяв загарбникам справедливе покарання за цей обстріл мирних людей.
- "Оперативно – рятувальні служби почали роботи з врятування людей та ліквідації наслідків. Це воєнний злочин, зухвале порушення законів та звичаїв війни. Виконавці та замовники – воєнні злочинці. І вони будуть покарані", – йдеться у його повідомленні.
- Окрім того, на цей удар відреагував голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Він лаконічно наголосив, що Росія є терористичною державою. Очевидно, з кожною такою атакую вона лише закріплює за собою цей статус.
- За словами голови Міністерства внутрішніх справ Ігоря Клименка, станом на 21:30, 28 липня по медичну допомогу звернулося три людини. На місці події невтомно працюють рятувальники та поліцейські. Вони документують злочин окупантів.