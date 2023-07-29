У п'ятницю, 28 липня, ворог випустив по Дніпру крилаті ракети та наразив на небезпеку життя багатьох людей. На щастя, ніхто не загинув, оскільки будинок, у який влучили окупанти, не був введений в експлуатацію. Водночас свідки поділились журналістами тим, що вони відчули під час цього удару.
Дивіться також Росіяни поцілили в будівлю СБУ та багатоповерхівку: все, що відомо про атаку на Дніпро 28 липня
Що кажуть очевидці про удар по Дніпру
Як пишуть ЗМІ, місцева жителька, на ім'я Кіра, розповіла, що в момент вибуху саме сиділа біля вікна.
Просто бачила все на свої очі. Саме вибух, де, все що було, все бачила. Я тут десь хвилин 30 певно, я просто принесла щось тепленьке, я не знаю, сподіваюсь що воно й не знадобиться. У нас все добре, все, слава Богу, добре,
– констатувала жінка.
Інший очевидець, на ім'я Артем, зазначив, що ворожа повітряна ціль влучила в його будинок, однак у сусіднє крило. Після цього він побіг разом з іншими людьми у підземний паркінг.
"І тільки, коли ми вийшли на вулицю ми побачили, що попали в будинок. Я живу в іншому крилі, тому тут ні вікна не потріскались, нічого не сталось", – поділився він.
Свідки про вибухи в Дніпрі: дивіться відео Суспільного
Більше про атаку
- Станом на 02:00, 29 липня відомо про 9 постраждалих внаслідок цього ракетного удару. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
- Окрім того, він припустив, що ворог вдарив по місту саме крилатими ракетами наземного базування типу "Іскандер". Спалахнула пожежа в будівлі СБУ – її оперативно ліквідували рятувальники.
- Водночас мережею почали ширитись кадри, на яких, зокрема, видно момент прильоту по Дніпру, а також наслідки ворожого обстрілу.