Пощастило зокрема тому, що верхні поверхи висотки поки не були заселені. Про це повідомив український омбудсман Дмитро Лубінець з посиланням на свого представника у регіоні Михайла Карпенка.

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Він уточнив, що перше влучання було у будівлю СБУ. Попередньо, там без жертв та постраждалих, але зруйнована кутова частина будівлі.

Друге влучання припало у багатоповерховий житловий будинок. Зруйновані верхні поверхи, які, на щастя, були не заселені тому великої кількості жертв вдалось уникнути

Згодом ці слова підтвердив і очільник ОВА Сергій Лисак на короткому брифінгу.

Одна ракета влучила у ЖК "Женева" та частково його зруйнувала. На щастя, ця будівля ще не була введена в експлуатацію, там не було багато людей. Переважно там перебували будівельники. Друга ракета частково зруйнувала адмінбудівлю СБУ,

– сказав він.

Також очільник ОВА додав, що всі будівлі вже оглянули та наразі відомо про 9 постраждалих, 3 з них звернулися по допомогу самостійно.

Що повідомив мер Дніпра

Міський голова Дніпра Борис Філатов додав, що будинок, у який влучили, був другим у черзі на продаж, саме тому мешканців там не було. Зараз розбирають завали, прибирають територію і підраховують збитки.

За його словами, також надзвичайно пощастило, що будівля СБУ виявилась пустою, але окупанти все одно вперто вже втретє туди запускають свої ракети.

Щоправда, місцеві мешканці заявляють, що дім таки був введений в експлуатацію. В деяких квартирах вже мешкали, а в інших робили ремонт.

Що відомо про постраждалих

Постраждалі – 9 людей. Серед них двоє дітей – 14 та 17 років. У них акубаротравма. Такий же діагноз у двох 20-річних дівчат. Ще п’ятеро з рваними ранами. Це чоловіки від 18 до 53 років і 77-річна жінка.

Медики кажуть – всі задовільні. Лікуватимуться вдома.

Зверніть увагу! Ворог, найімовірніше, вдарив по Дніпру двома "Іскандерами". Трапилось це ще до оголошення повітряної тривоги у регіоні. Окрім того, цинічний обстріл припав на День української державності.