В пятницу, 28 июля, враг выпустил по Днепру крылатые ракеты и подверг опасности жизни многих людей. К счастью, никто не погиб, поскольку дом, в который попали оккупанты, не был введен в эксплуатацию. В то же время, свидетели поделились журналистами тем, что они почувствовали во время этого удара.

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Что говорят очевидцы об ударе по Днепру

Как пишут СМИ, местная жительница, по имени Кира, рассказала, что в момент взрыва как раз сидела у окна.

Просто видела все своими глазами. Именно взрыв, где все, что было, все видела. Я здесь где-то минут 30 вероятно, я просто принесла что-то тепленькое, я не знаю, надеюсь, что оно и не понадобится. У нас все хорошо, все, слава Богу, хорошо,

– констатировала женщина.

Другой очевидец, по имени Артем, отметил, что вражеская воздушная цель попала в его дом, однако в соседнее крыло. После этого он побежал вместе с другими людьми в подземный паркинг.

"И только когда мы вышли на улицу мы увидели, что попали в дом. Я живу в другом крыле, поэтому здесь ни окна не потрескались, ничего не произошло", – поделился он.

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