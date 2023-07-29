В пятницу, 28 июля, Россия выпустила, вероятно, ракеты типа "Искандер" на Днепр, из-за чего пострадала инфраструктура и есть пострадавшие. В этом материале 24 Канал собрал фото и видео, на которых видны последствия вражеских ракетных обстрелов.

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Кадры атака на Днепр

Следует сказать, что в результате попадания в многоэтажку жилого комплекса GENEVE погибших нет, поскольку здание еще не было введено в эксплуатацию.

В то же время по состоянию на 00:00, 29 июля известно о 9 пострадавших. Среди них есть подростки 2006 и 2009 годов рождения.

Момент прилета по Днепру: смотрите видео

Кроме того, отметим, что из-за этого удара вспыхнул пожар в здании Службы безопасности Украины. Через час, около 21:00 спасателям удалось ликвидировать пламя. К счастью, в момент обстрела никто в помещении СБУ не находился.

Последствия атаки на здание СБУ в Днепре: смотрите видео

Ракетный удар по Днепру: просматривайте ролики

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В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям проинформировали, что оказывают психологическую помощь людям. Также в полиции отметили, что был открыт штаб для приема заявок от пострадавших.

Спасатели на месте удара: видео ГСЧС

В Офисе Генерального прокурора уже констатировали, что при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения оккупантами законов и обычаев войны. Об этом говорится в части 1 статьи 438 Уголовного кодекса.

Атака на Днепр / фото пресс-службы местных властей, ГСЧС, СМИ

Добавим, что на этот обстрел отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. Он пообещал оккупантам справедливое наказание за преступления против нашего государства, назвав их св*лочами.

Последствия обстрела Днепра: смотрите видео со страницы Зеленского

Кроме того, заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что враг ударил по Днепру 28 июля в День Украинской Государственности. По ее словам, захватчики хотят уничтожить наш суверенитет, однако это обернется против них.