У п'ятницю, 28 липня, Росія випустила, ймовірно, ракети типу "Іскандер" на Дніпро, через що постраждала інфраструктура та є постраждалі. У цьому матеріалі 24 Канал зібрав фото та відео, на яких видно наслідки ворожого ракетного обстрілу.

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Кадри атака на Дніпро

Варто сказати, що внаслідок влучання в багатоповерхівку житлового комплексу GENEVE загиблих немає, оскільки будівля ще не була введена в експлуатацію.

Водночас станом на 00:00, 29 липня відомо про 9 постраждалих. Серед них є підлітки 2006 та 2009 років народження.

Момент прильоту по Дніпру: дивіться відео

Окрім того, зазначимо, що через цей удар спалахнула пожежа в будівлі Служби безпеки України. Через годину, близько 21:00 рятувальникам вдалось ліквідувати полум'я. На щастя, в момент обстрілу ніхто в приміщенні СБУ не перебував.

Наслідки атаки на будівлю СБУ в Дніпрі: дивіться відео

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У Державній службі з надзвичайних ситуацій проінформували, що надають психологічну допомогу людям. Також у поліції зазначили, що відкрили штаб для прийому заявок від постраждалих.

Рятувальники на місці удару: відео ДСНС

В Офісі Генерального прокурора уже констатували, що за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення окупантами законів та звичаїв війни. Про це йдеться у частині 1 статті 438 Кримінального кодексу.

Атака на Дніпро / фото пресслужби місцевої влади, ДСНС, ЗМІ

Додамо, що на цей обстріл відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він пообіцяв окупантам справедливе покарання за злочини проти нашої держави, назвавши їх св*лотами.

Наслідки обстрілу Дніпра: дивіться відео зі сторінки Зеленського

Окрім того, заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що ворог вдарив по Дніпру 28 липня у День Української Державності. За її словами, загарбники хочуть знищити наш суверенітет, однак це обернеться проти них.