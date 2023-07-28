На щастя, загиблих внаслідок ворожого обстрілу немає. Однак станом на 23:30 відомо, що постраждали 9 людей.

До теми У Дніпрі повідомили про приліт по житловому будинку

Реакція Міноборони на удар Росії по Дніпру

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр відреагувала на атаку по багатоповерхівці у Дніпрі.

Росії завжди дошкуляла наша державність. І у день нашої державності вони не могли не відмітитись. Дніпро. Ми переживемо і це. Станемо ще міцнішими,

– наголосила посадовиця.

Вона додала, що росіяни не зруйнують ракетами нашу державність.

"Вони зруйнують свою... в цьому і парадокс цієї війни", – підсумувала Маляр.

Варто прочитати Поцілили по багатоповерхівці й атакували адмінбудівлю, – ОВА про обстріл Дніпра

Коротко про ракетний обстріл Дніпра 28 липня