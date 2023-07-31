Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в 09:07 сообщил о взрывах в городе. Он призвал не фиксировать последствия атаки оккупантов.

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Взрывы в Кривом Роге прогремели сразу после тревоги

Отметим, что воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили в 09:02. Уже через 5 минут после объявления тревоги появилось сообщение о взрывах в Кривом Роге.

В Воздушных Силах ВСУ отметили, что в Днепропетровской области есть угроза применения баллистического вооружения.

Также угроза применения баллистического вооружения объявлена в Кировоградской области.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в 09:20 отметил, что подробности атаки на Кривой Рог сообщат впоследствии. В своем сообщении он написал "российские террористы" и Кривой Рог с эмодзи разбитого сердца.

В сеть "слили" последствия атаки: Лысак раскритиковал администраторов телеграм-каналов

Сергей Лысак после взрывов в Кривом Роге обратился к администраторам телеграм-каналов из-за того, что в сеть попали фото последствий атаки.

Глава Днепропетровской ОВА заявил, что такие действия играют на руку врагу.

"Война продолжается не первый день. Сколько еще вас просить не выставлять фото и видео последствий вражеских ударов чуть ли не сразу после прилетов? На каком языке вам объяснять, что это может сыграть на руку врагу? Вы корректируете и чуть ли не в режиме реального времени показываете, куда прилетело. Прежде всего это касается некоторых криворожских ресурсов", – написал он.

Россия нанесла террористический удар по Днепру 28 июля

Вечером 28 июля в Днепре прогремели мощные взрывы. Оккупанты попали в гражданскую инфраструктуру и здание Службы безопасности Украины.

Из-за атаки оккупантов пострадали десять человек. Среди пострадавших есть девушка 2006 года рождения и ребенок 2009 года рождения.

Как отметили в Днепропетровской областной военные администрации, враг нанес удар двумя баллистическими ракетами с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер".

Из-за удара российских оккупантов по новостройке в Днепре разрушены сразу 15 квартир.

На ракетный террор жестко отреагировал президент Владимир Зеленский. Глава государства подчеркнул, что российская "св*лочь" будет отвечать.

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