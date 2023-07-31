В результате вражеского обстрела повреждены складские помещения коммерческого предприятия. К сожалению, получил ранение охранник.
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Детали ночного удара по Харькову
Так, враг нанес ракетные обстрелы по Новобаварскому району Харькова. В результате ударов произошло частичное разрушение складского здания с последующим возгоранием двух очагов. Общая площадь пожара составила около 200 квадратных метров.
Предварительно, удар нанесли двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области.
К сожалению, получил ранение 61-летний охранник. Он госпитализирован в больницу.
К ликвидации последствий обстрелов были привлечены 5 единиц техники и 28 человек личного состава ГСЧС Харьковского гарнизона.
Последствия обстрела Харькова / фото ГСЧС
Что происходит на месте обстрела: смотрите видео
Кроме того, 30 июля около 20:30 в результате вражеских артиллерийских обстрелов загорелся дом в селе Шейковка. Травмирована 53-летняя женщина и мужчина 76 лет. Погибла 74-летняя женщина.
Предыдущие обстрелы Харьковщины
- Недавно в Харькове также слышали взрывы. Местные сообщали о по меньшей мере 3 взрывах.
- 16 июля Харьков второй раз с начала суток оказался под вражеской атакой. По предварительной информации, россияне обстреляли Основянский район города.
- Позже стало известно о 4 пострадавших. На месте попадания возник пожар, однако службы работали над ликвидацией последствий. В сети также сообщалось, что с территории Белгородщины снова запустили ракеты, вероятно, в сторону Харькова. После этого в городе раздались взрывы.
- Кроме того, в течение суток 30 июля враг из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливал населенные пункты Чугуевского, Богодуховского и Купянского районов. В Волчанске повреждены 4 жилых дома, получил ранение 84-летний мужчина.
- В селе Тимофеевка Богодуховского района враг сбросил с БПЛА две гранаты. Повреждены два забора, пострадавших нет.
- На Купянском направлении продолжаются бои. За прошедшие сутки оккупанты безуспешно пытались вести штурмовые действия восточнее Берестового Купянского района. Отступили с потерями.