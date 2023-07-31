В городе прилетело по складским помещениям одного из коммерческих предприятий. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

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На месте телесные повреждения получил один человек, находившийся неподалеку от эпицентра взрыва. Также на месте произошел пожар на площади 200 квадратных метров,

– отметил спикер прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Еще одна ракета попала по территории частного домовладения в поселке городского типа Большой Бурлук в Купянском районе. Травмированных или погибших там, к счастью, нет.

По фактам этих обстрелов уже открыли уголовное производство по части 1 статьи 438 ККУ "Нарушение законов и обычаев войны".

Кадры из мест прилетов в Харькове и области: видео прокуратуры

Что известно об обстреле Харькова 31 июля

Тревога и через несколько минут и взрывы в городе раздались в полночь. После этого воздушную тревогу объявили по всей территории Украины.

В Воздушных Силах предупреждали о ракетной опасности для областей.

Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил 2 прилета в регионе и отметил, что в городе вспыхнул пожар. Он уточнил, что попадания произошли в нежилые помещения, а на месте уже работают спасатели.