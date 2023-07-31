Обстрелы областного центра подтвердили в ОВА. Впоследствии ситуацию прокомментировал и мэр Харькова Игорь Терехов.

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Были слышны два прилета. Предварительно – попадание в нежилые помещения. Пожар. О пострадавших информации пока нет,

– уточнил он.

На месте работают ГСЧС.

Скорее всего, Харьков враг обстрелял из баллистического вооружения. Взрывы раздались буквально через несколько минут после объявленной ракетной опасности.

Масштабная воздушная тревога

Кроме Харькова, сирены прозвучали сначала на Востоке, а затем и по всей Украине. Воздушные Силы уведомили о ракетной опасности во всех регионах.

Впрочем, уже через 40 минут сообщили об отбое сначала в западных и центральных областях, а затем и на Юге.

К счастью, в остальных регионах было спокойно.

Удар по Сумам

Вечером 29 июля оккупанты нанесли циничный удар по образовательному учреждению в Сумах . В результате атаки погибли 2 человека, еще 20 получили ранения.

Сразу после атаки на место происшествия немедленно отправились правоохранители и спасатели. Всего к работам привлекли около 300 человек.