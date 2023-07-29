Об этом рассказали в Сумской областной военной администрации. Обстрел произошел во время воздушной тревоги.

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Россияне ударили по Сумам

В ОВА в 21:30 сообщили детали обстрела Сум 29 июля.

Российские террористы нанесли ракетный удар по учебному заведению в Сумах. На месте прилета работают все необходимые службы,
– говорится в сообщении.

Информация о разрушениях и пострадавших в настоящее время уточняется.

"Напоминаем! Не публикуйте фото и видео места попадания и работ по ликвидации последствий. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", – подытожили в ОВА.

Следует заметить, что взрыв прогремел около 20:07 почти одновременно с объявлением воздушной тревоги. В воздушных силах тогда предупреждали об угрозе атаки по восточным регионам Украины.

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Россия атаковала многоэтажку и помещение СБУ в Днепре

  • Вечером 28 июля россияне ударили по Днепру двумя баллистическими ракетами. Для этого они использовали оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".
  • Оккупанты попали по административному помещению СБУ и многоэтажке. К счастью, в момент атаки в СБУ людей не было, а верхние этажи новостройки, по словам мэра Бориса Филатова, не были заселены.
  • На место атаки сразу приехали все службы. Правоохранители и спасатели совершали поквартирный обход, чтобы найти всех травмированных в результате ракетных обстрелов.
  • По данным областных властей, очередной террористический обстрел не вызвал жертв, однако 9 человек получили ранения.
  • Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак рассказал, что среди пострадавших есть дети 2006 и 2009 годов рождения. У них и двух травмированных гражданских 20-летних девушек диагностирована контузия.