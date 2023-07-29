Об этом рассказали в Сумской областной военной администрации. Обстрел произошел во время воздушной тревоги.

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Россияне ударили по Сумам

В ОВА в 21:30 сообщили детали обстрела Сум 29 июля.

Российские террористы нанесли ракетный удар по учебному заведению в Сумах. На месте прилета работают все необходимые службы,

– говорится в сообщении.

Информация о разрушениях и пострадавших в настоящее время уточняется.

"Напоминаем! Не публикуйте фото и видео места попадания и работ по ликвидации последствий. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", – подытожили в ОВА.

Следует заметить, что взрыв прогремел около 20:07 почти одновременно с объявлением воздушной тревоги. В воздушных силах тогда предупреждали об угрозе атаки по восточным регионам Украины.

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