Взрыв раздался около 20:07 почти одновременно с объявлением воздушной тревоги. В воздушных силах предупредили об угрозе атаки по восточным регионам Украины.
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Какая ситуация в регионах, где объявлена тревога
В Воздушных силах предупредили о ракетной опасности для Сумской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областей. Мониторинговые группы уточняют, что речь идет об угрозе атак баллистическим вооружением.
Пока деталей по взрывам в Сумах нет. Местные группы сообщают, что через несколько минут после первого взрыва в городе снова было громко. Власти еще не комментировали информацию о взрывах в городе. По состоянию на 20.30 угроза атаки сохраняется.
Россия атаковала Запорожье
Около 18:52 во время воздушной тревоги в Запорожье раздался взрыв – Россия нанесла ракетный удар по городу. Исполняющий обязанности городского головы Запорожья Анатолий Куртев впоследствии сообщил, что российская ракета попала по открытой местности, но в результате атаки погибли мужчина и женщина. Еще одна женщина получила ранения.
Взрывная волна выбила окна в многоэтажках и повредила здание образовательного учреждения и супермаркета.