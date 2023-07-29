Про це розповіли в Сумській обласній військовій адміністрації. Обстріл трапився під час повітряної тривоги.
До теми У Сумах пролунав вибух: на Сході – ракетна загроза
Росіяни вдарили по Сумах
В ОВА о 21:30 повідомили деталі обстрілу Сум 29 липня.
Російські терористи завдали ракетного удару по закладу освіти у Сумах. На місці прильоту працюють всі необхідні служби,
– мовиться у повідомленні.
Інформацію щодо руйнувань та постраждалих наразі уточнюють.
"Нагадуємо! Не публікуйте фото та відео місця влучання та робіт щодо ліквідації наслідків. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", – підсумували в ОВА.
Варто зауважити, що вибух пролунав близько 20:07 майже одночасно з оголошенням повітряної тривоги. У Повітряних силах тоді попереджали про загрозу атаки по східних регіонах України.
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Росія атакувала багатоповерхівку та приміщення СБУ в Дніпрі
- Ввечері 28 липня росіяни вдарили по Дніпру двома балістичними ракетами. Для цього вони використали оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер".
- Окупанти поцілили по адміністративному приміщенню СБУ та багатоповерхівці. На щастя, в момент атаки в СБУ людей не було, а верхні поверхи новобудови, за словами міського голови Бориса Філатова, не були заселені.
- На місце атаки одразу приїхали всі відповідні служби. Правоохоронці та рятувальники здійснювали поквартирний обхід, аби відшукати усіх травмованих внаслідок ракетного обстрілу.
- За даними обласної влади, черговий терористичний обстріл не спричинив жертв, однак 9 людей таки зазнали поранень.
- Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак розповів, що серед постраждалих є діти 2006 та 2009 років народження. У них та ще двох травмованих цивільних 20-річних дівчат діагностували контузію.