Про це розповіли в Сумській обласній військовій адміністрації. Обстріл трапився під час повітряної тривоги.

До теми У Сумах пролунав вибух: на Сході – ракетна загроза

Росіяни вдарили по Сумах

В ОВА о 21:30 повідомили деталі обстрілу Сум 29 липня.

Російські терористи завдали ракетного удару по закладу освіти у Сумах. На місці прильоту працюють всі необхідні служби,

– мовиться у повідомленні.

Інформацію щодо руйнувань та постраждалих наразі уточнюють.

"Нагадуємо! Не публікуйте фото та відео місця влучання та робіт щодо ліквідації наслідків. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", – підсумували в ОВА.

Варто зауважити, що вибух пролунав близько 20:07 майже одночасно з оголошенням повітряної тривоги. У Повітряних силах тоді попереджали про загрозу атаки по східних регіонах України.

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

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