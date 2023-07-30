Известно, что попали преступники по образовательному учреждению. Судя по кадрам по сети, от здания почти ничего не осталось.

В этот же вечер Разбитые дома и пострадавшие: видео и фото последствий ракетных обстрелов Запорожья

Есть погибший и раненые

Как рассказали в Полиции Сумской области, без потерь, к сожалению, не обошлось. Пока известно о как минимум одном погибшем. Также 5 человек получили ранения – все гражданские.

Как выглядит место прилета по Сумам: смотрите видео от полиции

Правоохранители добавили, что сейчас идет ликвидация последствий пожара. На месте происшествия работают полицейские, спасатели и медики.


В результате удара по Сумам пострадало образовательное учреждение / Фото МВД

По факту преступления было открыто уголовное производство. Речь идет о статье о нарушении законов и обычаев войны.

Кстати Пограничники отбили очередную попытку ДРГ пробраться в Сумскую область


Возле образовательного учреждения, куда попали оккупанты, работают экстренные службы / Фото МВД

Последние удары России по Сумщине

  • Россия чуть ли не ежедневно обстреливает Сумщину, в частности, бьет по приграничной территории. Обычно оккупанты применяют минометы, боевые вертолеты или сбрасывают бомбы. Кроме того, привлекают и "Шахеды".
  • В последний раз взрывы в Сумах прогремели 24 июля. Тогда в области работала ПВО.
  • Чуть раньше россияне атаковали центр поселка Угроиды. В результате обстрелов погиб 56-летний мужчина и еще 4 человека получили ранения различной степени тяжести. В частности, одной женщине отрубило ногу.
  • 20 июля враг попал в детский лагерь в Сумах. Город в общей сложности актировали 3 "Шахеда", правда два из них нашей ПВО удалось сбить.
  • Самая громкая атака произошла в начале июля, а именно 3 числа. В результате был сильно поврежден жилой дом. Также пострадало здание СБУ. По состоянию на 5 июля было 3 погибших и 22 раненых.