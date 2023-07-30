Известно, что попали преступники по образовательному учреждению . Судя по кадрам по сети, от здания почти ничего не осталось.

В этот же вечер Разбитые дома и пострадавшие: видео и фото последствий ракетных обстрелов Запорожья

Есть погибший и раненые

Как рассказали в Полиции Сумской области, без потерь, к сожалению, не обошлось. Пока известно о как минимум одном погибшем. Также 5 человек получили ранения – все гражданские.

Как выглядит место прилета по Сумам: смотрите видео от полиции

Правоохранители добавили, что сейчас идет ликвидация последствий пожара. На месте происшествия работают полицейские, спасатели и медики.



В результате удара по Сумам пострадало образовательное учреждение / Фото МВД

По факту преступления было открыто уголовное производство. Речь идет о статье о нарушении законов и обычаев войны.

Кстати Пограничники отбили очередную попытку ДРГ пробраться в Сумскую область



Возле образовательного учреждения, куда попали оккупанты, работают экстренные службы / Фото МВД

Последние удары России по Сумщине