В частности, повреждены многоэтажные дома, супермаркет, а также здание образовательного учреждения. К сожалению, также ракета оборвала жизнь двух украинцев: мужчины и женщины. Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Запорожья Анатолий Куртев.

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Взрывная волна выбила окна

Несмотря на то, что ракета ударила по открытой местности, взрывная волна нанесла немало вреда. Она в жилых зданиях, а также зданиях супермаркета и образовательного учреждения выбила окна.

Последствия ракетного удара по Запорожью: видео

При этом, как сообщили очевидцы, что в момент обстрела находились в магазине, перед ударом не было слышно никакого гула. Их от разбитого стекла уберегли островки в помещении.

Никакого гула, ничего не было. Просто очень большой шум был, вероятно, от выбитого стекла. … Это было в секунду. Потом была паника,

– рассказала продавщица магазина.

Перед ударом гула не было: смотрите показания очевидицы

В Запорожье уже ликвидируют последствия атаки

Как вскоре после обстрела отметил исполняющий обязанности городского головы Анатолий Куртев, на местах уже начали работать соответствующие службы. В частности, развернули палатку городского совета, начали работать психологи и благотворители, а городские службы – ликвидировать последствия вражеского удара по Запорожью.

Так, по состоянию на 20:23 представители благотворительного фонда "Посмишка ЮА" оказывают людям психологическую помощь, а представители общественной организации "Пролисок" предоставляют пленку для временного закрытия окон. Социальные работники консультируют жителей пострадавших квартир. Также они вместе с представителями районной администрации продолжают обходить дома и фиксировать повреждения.

В настоящее время зафиксировано, что в результате ракетной атаки выбиты окна в 13 многоэтажках. Бригады "Запорожремсервиса" продолжают "закрывать" их плитами OSB. Аналогичные работы выполняются в учебном заведении совместными усилиями коллектива и департамента образования горсовета,

– сообщил Анатолий Куртев.

Последствия российской атаки на Запорожье / Анатолий Куртев, Суспильне Запорожье, РИА Мелитополь

Также Анатолий Куртев предоставил номера телефонов, за которыми украинцы могут обратиться, если их дом пострадал в результате российской атаки. Для этого можно обратиться со стационарного телефона по номеру 15-80 или с мобильного по номеру:

(061) 787 15 80;

(050) 414 15 80;

(067) 656 15 80;

(095) 220 41 11;

(067) 220 41 12.

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