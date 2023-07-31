У місті прилетіло по складських приміщеннях одного з комерційних підприємств. Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

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На місці тілесні ушкодження отримав один чоловік, який перебував неподалік від епіцентру вибуху. Також на місці відбулася пожежа на площі 200 квадратних метрів,

– зазначив речник прокуратури Дмитро Чубенко.

Ще одна ракета влучила по території приватного домоволодіння у селищі міського типу Великий Бурлук, що у Куп'янському районі. Травмованих або загиблих там, на щастя, немає.

За фактами цих обстрілів вже відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 ККУ "Порушення законів та звичаїв війни".

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Що відомо про обстріл Харкова 31 липня

Тривога та за кілька хвилин і вибухи у місті пролунали опівночі. Після цього повітряну тривогу оголосили по всій території України.

У Повітряних силах попереджали про ракетну небезпеку для областей.

Згодом мер Харкова Ігор Терехов підтвердив 2 прильоти у регіоні та зазначив, що у місті спалахнула пожежа. Він уточнив, що влучання сталися у нежитлові приміщення, а на місці вже працюють рятувальники.