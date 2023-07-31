Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено складські приміщення комерційного підприємства. На жаль, отримав поранення охоронець.

До теми Росія обстріляла Харків ракетами С-300: є поранений – відео з місць прильотів

Деталі нічного удару по Харкову

Так, ворог завдав ракетних обстрілів по Новобаварському району Харкова. Внаслідок ударів сталося часткове руйнування складської будівлі з подальшим займанням двох осередків. Загальна площа пожежі склала близько 200 квадратних метрів.

Попередньо, удар завдали двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області.

На жаль, отримав поранення 61-річний охоронець. Його госпіталізовано до лікарні.

До ліквідації наслідків обстрілів було залучено 5 одиниць техніки та 28 осіб особового складу ДСНС Харківського гарнізону.

Наслідки обстрілу Харкова / фото ДСНС

Що відбувається на місці обстрілу: дивіться відео

Крім того, 30 липня близько 20:30 внаслідок ворожого артилерійського обстрілу загорівся будинок у селі Шийківка. Травмовано 53-річну жінку та чоловіка 76 років. Загинула 74-річна жінка.

Попередні обстріли Харківщини

  • Нещодавно у Харкові також чули вибухи. Місцеві повідомляли про щонайменше 3 вибухи.
  • 16 липня Харків вдруге від початку доби опинився під ворожою атакою. За попередньою інформацією, росіяни обстріляли Основ'янський район міста.
  • Згодом стало відомо про 4 постраждалих. На місці влучання виникла пожежа, проте служби працювали над ліквідацією наслідків. У мережі також повідомляли, що з території Бєлгородщини знову запустили ракети, ймовірно, у бік Харкова. Після цього у місті пролунали вибухи.
  • Крім того, протягом доби 30 липня ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Чугуївського, Богодухівського та Куп'янського районів. У Вовчанську пошкоджено 4 житлові будинки, зазнав поранення 84-річний чоловік.
  • У селі Тимофіївка Богодухівського району ворог скинув з БПЛА дві гранати. Пошкоджено два паркани, постраждалих немає.
  • На Куп'янському напрямку тривають бої. Минулої доби окупанти безуспішно намагалися вести штурмові дії східніше Берестового Куп'янського району. Відступили з втратами.