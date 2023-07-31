Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено складські приміщення комерційного підприємства. На жаль, отримав поранення охоронець.

До теми Росія обстріляла Харків ракетами С-300: є поранений – відео з місць прильотів

Деталі нічного удару по Харкову

Так, ворог завдав ракетних обстрілів по Новобаварському району Харкова. Внаслідок ударів сталося часткове руйнування складської будівлі з подальшим займанням двох осередків. Загальна площа пожежі склала близько 200 квадратних метрів.

Попередньо, удар завдали двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області.

На жаль, отримав поранення 61-річний охоронець. Його госпіталізовано до лікарні.

До ліквідації наслідків обстрілів було залучено 5 одиниць техніки та 28 осіб особового складу ДСНС Харківського гарнізону.

Наслідки обстрілу Харкова / фото ДСНС

Що відбувається на місці обстрілу: дивіться відео

Крім того, 30 липня близько 20:30 внаслідок ворожого артилерійського обстрілу загорівся будинок у селі Шийківка. Травмовано 53-річну жінку та чоловіка 76 років. Загинула 74-річна жінка.

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