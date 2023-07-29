Представитель ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области Сергей Коренный заявил, что в новостройке после ракетной атаки России на Днепр, разрушены 15 квартир. В общей сложности повреждено 60% квартир секции жилого комплекса.

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Количество заявлений от жителей новостройки выросло

По информации МВД, сначала правоохранителям по состоянию на 12:00 29 июля поступило 63 заявления. А по состоянию на 17:00 в тот же день полиция получила уже 198 заявлений о повреждении имущества в результате атаки России на Днепр. Сотрудники полиции продолжают осматривать квартиры и принимать заявления.

Оккупанты разрушили днепрянам жилье

В соцсетях появились кадры, сделанные в новостройке. По фото и видео можно увидеть, что на верхних этажах жилого комплекса многие квартиры полностью разрушены. Из-за ракетного удара у них частично нет крыши и стен. Весь пол засыпан обломками.

Последствия российской агрессии / Фото "Днепра Реального"



Так выглядит изнутри одна из поврежденных квартир: видео "Днепра Реального"



Не так давно глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил, что оккупанты повредили не только здание СБУ и новостройку, но и 4 жилых дома вокруг. А именно одну высотку и 3 двухэтажки. По его словам, также задело 3 административных сооружения и 7 автомобилей.

Напомним, что в результате ракетного удара страны-агрессорки пострадали 9 человек. Среди них 2 ребенка. К счастью, обошлось без жертв.

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