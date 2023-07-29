Какие ракеты применил враг и сколько их было, рассказали в Генштабе ВСУ. Об этом сообщает 24 Канал.

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Террористы ударили по Днепру баллистическими ракетами

За прошедшие сутки Российская Федерация нанесла ракетный удар по городу Днепр, применив 2 баллистические ракеты "Искандер-М",

– отметили в Генштабе.

Справка. "Искандер-М" – это баллистическая ракета наземного базирования. Она поднимается практически в стратосферу, откуда она возвращается на высокой скорости. Вес боевой части около 500 килограммов, дальность поражения 500 – 600 километров.

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Кратко о последствиях ракетного удара