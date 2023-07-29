Які ракети застосував ворог і скільки їх було, розповіли у Генштабі ЗСУ. Про це інформує 24 Канал.

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Терористи вдарили по Дніпру балістичними ракетами

Протягом минулої доби Російська Федерація завдала ракетного удару по місту Дніпро, застосувавши 2 балістичні ракети "Іскандер-М",
– зазначили у Генштабі.

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Коротко про наслідки ракетного удару

  • Спершу окупанти влучили в порожню будівлю СБУ. Зруйнована кутова частина.
  • Друге влучання – вже у багатоповерхівку. Зруйновані верхні поверхи. На щастя, минулося без жертв, адже будинок ще не був введений в експлуатацію.
  • Також відомо про 9 постраждалих. Серед них дівчина 2006 року народження та дитина 2009-го року народження. У них та ще двох 20-річних дівчат – контузія.