Видео публикуют местные телеграм-каналы. На кадрах слышно, как прохожие призывают других помогать, сообщает 24 Канал.

Смотрите также "Просто видела все своими глазами": очевидцы ракетного удара по Днепру рассказали о взрывах

Прохожие бросились на помощь

Свидетели ракетного удара по многоэтажке в Днепре устремились помогать пострадавшим. На одном из видео один из мужчин призывает других приобщиться к поиску и спасению пострадавших.

Помогайте! Там люди живут, ребята!

– призывает мужчина.

Свидетели удара бросились помогать: смотрите видео

В первые минуты после удара в разрушенное здание выехали спасатели и кареты скорой. К счастью, обошлось без жертв, а все пострадавшие получили не тяжелые ранения.

Кареты скорой после удара: смотрите видео

Первые минуты после ракетной атаки / Нецензурная лексика! (18+)

Ракетный удар по Днепру 28 июля: коротко