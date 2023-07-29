Відео публікують місцеві телеграм-канали. На кадрах чутно, як перехожі закликають інших допомагати, повідомляє 24 Канал.

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Перехожі кинулися на допомогу

Свідки ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі кинулися допомагати постраждалим. На одному з відео один з чоловіків закликає інших також долучитися до пошуку та порятунку постраждалих.

Допомагайте! Там люди живуть, друзі!

– закликає чоловік.

Свідки удару кинулися допомагати: дивіться відео

У перші хвилини після удару до зруйнованої будівлі виїхали рятувальники та карети швидкої. На щастя, минулося без жертв, а всі постраждалі отримали не важкі поранення.

Карети швидкої після удару: дивіться відео

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Ракетний удар по Дніпру 28 липня: коротко