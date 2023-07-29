Відео публікують місцеві телеграм-канали. На кадрах чутно, як перехожі закликають інших допомагати, повідомляє 24 Канал.
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Перехожі кинулися на допомогу
Свідки ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі кинулися допомагати постраждалим. На одному з відео один з чоловіків закликає інших також долучитися до пошуку та порятунку постраждалих.
Допомагайте! Там люди живуть, друзі!
– закликає чоловік.
Свідки удару кинулися допомагати: дивіться відео
У перші хвилини після удару до зруйнованої будівлі виїхали рятувальники та карети швидкої. На щастя, минулося без жертв, а всі постраждалі отримали не важкі поранення.
Карети швидкої після удару: дивіться відео
Перші хвилини після ракетної атаки / Увага! Нецензурна лексика! (18+)
Ракетний удар по Дніпру 28 липня: коротко
- У п'ятницю, 28 липня, близько о 21:00 у Дніпрі пролунали вибухи. Спершу про ракетну атаку повідомив нардеп Олександр Бакумов, а згодом це підтвердили й в МВС.
- Як заявили у Генштабі ЗСУ, російські терористи атакували Дніпро двома балістичними ракетами "Іскандер-М".
- Окупанти влучили у порожню будівлю СБУ й багатоповерхівку. На щастя, минулося без жертв, бо будинок ще не був введений в експлуатацію. Зруйновано верхні поверхи – від 13 до 9.
- Пошуково-рятувальну операцію завершили уночі 29 липня близько о 03:00. Станом на зараз відомо про 9 постраждалих, серед яких двоє дітей. Вони отримали не важкі поранення.
- Зазначимо, що ворог вже утретє атакував будівлю СБУ у Дніпрі. Хоча адмінбудівля пуста, окупанти продовжують її атакувати.
- Володимир Зеленський відреагував на удар по Дніпру й заявив, що російські терористи обов'язково відповідатимуть за скоєні злочини. Прокоментував атаку й Андрій Єрмак, він лаконічно наголосив, що Росія є терористичною державою. Очевидно, з кожною такою атакую вона лише закріплює за собою цей статус.