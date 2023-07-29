Представник ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області Сергій Корінний заявив, що у новобудові після ракетної атаки Росії на Дніпро, зруйновано 15 квартир. Загалом пошкоджено 60% квартир секції житлового комплексу.

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Кількість заяв від жителів новобудови зросла

За інформацією МВС, спочатку до правоохоронців станом на 12:00 29 липня надійшло 63 заяви. А станом на 17:00 того ж дня поліція отримала вже 198 заяв про пошкодження майна внаслідок атаки Росії на Дніпро. Співробітники поліції продовжують оглядати квартири та приймати заяви від мешканців.

Окупанти зруйнували дніпрянам житло

В соцмережах з'явилися кадри, зроблені у новобудові. По фото та відео можна побачити, що на верхніх поверхах житлового комплексу чимало квартир повністю зруйновані. Через ракетний удар в них частково немає даху та стін. Уся підлога засипана уламками.

Наслідки російської агресії / Фото "Дніпра Реального"



Так виглядає зсередини одна з пошкоджених квартир: відео "Дніпра Реального"



Не так давно голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що окупанти пошкодили не тільки будівлю СБУ та новобудову, а й 4 житлові будинки навколо. А саме одну висотку та 3 двоповерхівки. За його словами, також зачепило 3 адміністративні споруди та 7 автівок.

Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару країни-агресорки постраждали 9 людей. Серед них 2 дитини. На щастя, обійшлося без жертв.

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