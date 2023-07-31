Таким чином, окупанти готуються до певних маневрів. Про це повідомила начальниця пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Ворог готується до потужних атак

За словами Гуменюк, ворог може готуватись до потужних атак на майбутнє. Зараз видно, що окупанти починають підтягувати стратегічну авіацію і готують до певних маневрів.

Також зараз ворог намагається підтягнути рівень обстрілів по правобережжю. Але кількість снарядів в них менша і вони відчувають снарядний голод,

– заявила Гуменюк.

Окрім цього, цілком ймовірне посилення присутності ракетоносіїв у морі за 2 – 3 години. Однак у пунктах базування вони абсолютно готові і виведення може відбутись протягом години.

"Коли немає ракетоносіїв на бойовому чергуванні у Чорному морі – ми не маємо рівень небезпеки високий. Тому що є практика, що окупанти б’ють з бухт. Хоча це дуже небезпечно і для самого ракетоносія, і для тих кораблів, що перебувають поруч. Але таку практику вони застосовують", – наголосила Гуменюк.

Росія накопичує сили для нових атак

Напередодні Гуменюк заявляла, що окупанти збирають потенціал, щоб "продовжувати тиснути на чуттєві елементи нашої обстановки, де хочуть отримати перевагу". Мовиться про порти та чорноморську акваторію, де росіяни намагаються панувати.

Вона зазначила, що останнім часом завдяки радіоперехопленням українські військові чують, як росіяни попереджають судна в Чорному морі про неможливість проходження в українські порти.

Також Гуменюк наголошувала, що тактика комбінованих атак для російських окупантів вважається досить успішною. Тому найближчими днями загарбники можуть повторити удари по Україні.

Окрім цього, в ОК "Південь" повідомляли, що у складних погодних умовах ворог може повторно вдатися до атак, зокрема з моря. Водночас не виключена активність ударних БпЛА.

"Наразі загрози немає, але будьте уважні до сигналів повітряної тривоги", – попереджали у відомстві.