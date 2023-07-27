Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. Вона наголосила, що також окупанти використовували хвилеподібну тактику з чергуванням різних видів озброєння.

Важливо Під час останніх атак по Україні запускали "Шахеди", виготовлені у Росії, – Гуменюк

Окупанти можуть повторити ракетний удар по Україні

За словами Гуменюк, тактика комбінованих атак для окупантів вважається досить успішною. Вони все ж таки бачать певні результати, бо, як правило, є влучання під час такої напруженої роботи.

Ба більше, загарбники використовували як хвилеподібну тактику з чергуванням різних видів озброєння, так і одночасну атаку.

Тому такі атаки повторюватимуться. Ймовірно, через особливості погоди наразі буде пауза, але наступні дні буде досить тривожно,

– зазначила Гуменюк.

Окрім цього, в ОК "Південь" повідомили, що у складних погодних умовах, на фоні грози і шторму, ворог може повторно вдатися до атак, зокрема з моря. Виведений на бойове чергування підводний ракетоносій залишається в готовності застосувати "Калібри". Водночас не виключена активність ударних БпЛА.

"Наразі загрози немає, але будьте уважні до сигналів повітряної тривоги", – попередили у відомстві.

Масована атака України: останні новини