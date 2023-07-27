Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. Вона наголосила, що також окупанти використовували хвилеподібну тактику з чергуванням різних видів озброєння.
Важливо Під час останніх атак по Україні запускали "Шахеди", виготовлені у Росії, – Гуменюк
Окупанти можуть повторити ракетний удар по Україні
За словами Гуменюк, тактика комбінованих атак для окупантів вважається досить успішною. Вони все ж таки бачать певні результати, бо, як правило, є влучання під час такої напруженої роботи.
Ба більше, загарбники використовували як хвилеподібну тактику з чергуванням різних видів озброєння, так і одночасну атаку.
Тому такі атаки повторюватимуться. Ймовірно, через особливості погоди наразі буде пауза, але наступні дні буде досить тривожно,
– зазначила Гуменюк.
Окрім цього, в ОК "Південь" повідомили, що у складних погодних умовах, на фоні грози і шторму, ворог може повторно вдатися до атак, зокрема з моря. Виведений на бойове чергування підводний ракетоносій залишається в готовності застосувати "Калібри". Водночас не виключена активність ударних БпЛА.
"Наразі загрози немає, але будьте уважні до сигналів повітряної тривоги", – попередили у відомстві.
Масована атака України: останні новини
- 26 липня окупанти завдали два ракетні удари по території України. Близько 17:00 години ворог атакував з району Каспійського моря крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555.
- Було зафіксовано пуски 36 ракет із восьми стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Ракети заходили в повітряний простір України з південно-східного напрямку, йшли на Захід, постійно змінюючи напрямок польоту.
- По маршруту слідування ракет працювала протиповітряна оборона: зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, винищувальна авіація Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України.
- Крім того, близько 19:00 окупанти підняли в небо винищувачі МіГ-31К і завдали удару чотирма аеробалістичними ракетами Х-47 "Кинджал" у напрямку Хмельницької області.
- За результатами бойової роботи протиповітряною обороною України знищено 36 повітряних цілей: 3 крилаті ракети "Калібр"; 33 крилаті ракети Х-101/Х-555. Щодо наслідків пусків Х-47 "Кинджал" інформація уточнюється.
- Також близько 13 години 26 липня противник завдав удару крилатими ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. Імовірно, пуски ракет здійснювались з російського підводного човна. У повітряний простір ракети увійшли з південно-східного напрямку, змінюючи курс по маршруту слідування. Три ракети було збито на Вінниччині.