Таку заяву зробила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. Вона наголосила, що Росія також почала запускати БпЛА з території Кримського півострова, передає 24 Канал.

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Гуменюк повідомила, що на збитих під час нещодавніх атак "Шахедах" знайшли маркування кирилицею. Це свідчить про те, що дрони – російського виробництва.

Те, що на залишках тих "Шахедів", які були знайдені після останніх атак, були вже маркування до прикладу кирилицею, говорить про те, що виробництво в них вже російське,

– наголосила Гуменюк.

Крім того, окупанти почали запускати дрони-камікадзе й з нового напрямку – Кримського півострова. Гуменюк пояснила, що у більшості випадків росіяни атакують "Шахедами" на Півдні зі східного узбережжя Чорного моря, проте використовувати почали й Крим.

Ба більше, противник намагається використовувати особливості ландшафту для того, аби приховати їх пересування. Для цього вони використовують низький прохід над Чорним морем та річища річок.

"Вони використовують для пусків декілька маршрутів і намагаються використати особливості ландшафту для того, щоб приховати свої пересування", – повідомила речниця ОК "Південь".

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