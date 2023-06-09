Про це повідомили в американській розвідці. Відповідну заяву зробили у Білому домі 9 червня.

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Іран допомагає Росії будувати завод з виробництва дронів

Речник Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив, що на думку американської розвідки, завод у російській особливій економічній зоні "Алабуга" може запрацювати на початку наступного року. Білий дім також оприлюднив зроблені у квітні супутникові знімки промислової зони, розташованої за тисячу кілометрів на схід від Москви. Саме там, ймовірно, побудують завод з виробництва дронів.

Адміністрація президента Джозефа Байдена ще в грудні публічно заявила, що Тегеран і Москва розглядають можливість створення в Росії конвеєра з виробництва безпілотників для війни в Україні. Нові розвідувальні дані свідчать про те, що цей проєкт в Єлабузькому районі Татарстану вийшов за рамки концепції.



У Росії будують завод з виробництва дронів / Фото Maxar Technologies

Кірбі повідомив, що американські офіційні особи також встановили, що Іран продовжує постачати російським військовим ударні безпілотники-камікадзе. Дрони везуть через Каспійське море з Амірабаду в Ірані до російської Махачкали. Після цього їх передають окупаційним військам для застосування проти України.

За даними Білого дому, станом на травень Росія отримала з Ірану сотні ударних безпілотників односторонньої дії, а також обладнання для їхнього виробництва.

Це повномасштабне оборонне партнерство, яке завдає шкоди Україні, сусідам Ірану і міжнародній спільноті. Ми продовжуємо використовувати всі інструменти, які є в нашому розпорядженні, щоб викрити та зірвати цю діяльність, в тому числі шляхом інформування громадськості – і ми готові зробити більше,

– наголосив Кірбі.

За його словами, 9 червня адміністрація Байдена оголосить про нову рекомендацію, покликану допомогти компаніям та урядам інших країн вжити заходів, щоб ненавмисно не сприяти іранській програмі безпілотних літальних апаратів. За останні місяці Сполучені Штати, Європейський Союз і Велика Британія запровадили низку правил, покликаних перекрити потік компонентів для безпілотників до Росії та Ірану.

Варто зауважити, що адміністрація Байдена неодноразово оприлюднювала дані розвідки, які детально описують, як Іран допомагає російському вторгненню. Постійний потік розвідувальних даних США:

має на меті деталізувати поглиблення оборонного партнерства між Росією та Іраном;

є частиною ширших зусиль адміністрації Байдена, спрямованих на висвітлення переслідування Москви за її війну в Україні в надії на подальшу глобальну ізоляцію Росії.

Зокрема, минулого місяця Білий дім заявив, що Росія прагне придбати додаткові сучасні ударні безпілотники в Ірану. Адже окупанти вже використали більшу частину з 400 дронів, які раніше придбали у Тегерана.

Супутникові знімки та дані розвідки, які вказували на те, що Іран продав Росії сотні ударних безпілотників, адміністрація Байдена оприлюднила ще минулого року. Протягом декількох місяців офіційні особи заявляли, що, на думку Сполучених Штатів, Тегеран розглядає можливість продажу сотень балістичних ракет Росії. Водночас чиновники Білого дому заявили, що не мають доказів того, що цю угоду таки уклали.

Важливо! У Білому домі зазначили, що Іран також має зброю, яка надходить до нього з Росії. Тегеран прагне придбати у Москви додаткову військову техніку, зокрема ударні вертольоти, радари та навчально-бойові літаки Як-130. Окрім цього, у квітні Іран оголосив, що завершив угоду про купівлю російських винищувачів Су-35.