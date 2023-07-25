Аналітики з Розвідувального управління Міністерства оборони США провели брифінг. Вони показали невеликій групі західних журналістів докази співпраці Ірану та Росії.

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Як цей завод вплине на війну

На думку аналітиків, після завершення будівництва завод з виробництва "Шахедів" може мати значний вплив на повномасштабну війну Росії проти України. Адже він забезпечить країну-агресорку набагато більшими запасами дронів-камікадзе, ніж Москва могла придбати в Тегерана.

За словами аналітиків, Іран допомагає Росії в будівництві. Він регулярно передає державі-терористу необхідне обладнання. Об'єкт приблизно розташований за 600 миль на схід від російської столиці.

Представники американської розвідки заявили, що Іран вже встиг передати Росії близько 400 БпЛА типу Shahed-131/136 та Mohajer. І вона вже майже повністю вичерпала цей запас, коли атакувала критично важливу інфраструктуру України та навантажувала українську ППО. Тегеран переправляє Чорним морем до Росії дрони, мінометні снаряди та кулі, намагаючись замаскувати переміщення своїх кораблів.

Іран викрили на брехні

Американці проаналізували кілька дронів, які в Україні збили Сили оборони. Офіційні особи заявили про наявність у них доказів, що це були саме іранські безпілотники попри неодноразові заперечення Тегераном своєї причетності до російської агресії.

Аналітики продемонстрували уламки безпілотників, виявлених в Україні у 2022 році, та порівняли їх з дронами Тегерану, знайденими в Ірані минулого року. В одного з "Шахедів", який збили воїни ЗСУ, частково вціліли тільки крила та двигун. Американці видалили ці компоненти та легко вставили їх в Shahed-131, продемонструвавши, що вони практично не розрізняються за дизайном.

Інші компоненти безпілотника, знайдені в Україні, були майже ідентичні компонентам іранського виробництва, знайденим в Іраку. Єдина очевидна відмінність полягає в тому, що компоненти, знайдені в Україні, мали кириличні літери. Фраза, написана на одному компоненті, приблизно перекладається як "за діда" російською. Це згадка про боротьбу Росії проти нацистів у Другій світовій війні,

– пише видання.

Розвідники під час спілкування з журналістами заявили, що дозволили представникам ЗМІ побачити це, щоб громадськість та політики отримали неспростовні докази того, що Росія використовує в Україні безпілотники іранського виробництва. Також аналітики хочуть у такий спосіб підвищити обізнаність західних компаній, щоб вони краще перевіряли ланцюги своїх поставок і слідкували, щоб їхні компоненти не використовувалися нелегально у виробництві дронів.

Докази співпраці Ірану з Росією / Фото Міноборони США



Росія може отримати від Ірану компактні дрони

Аналітики також продемонстрували іранський безпілотник Shahed-101. Він менший та легший за Shahed-131. Ця компактність полегшує його доставку. На думку розвідників, Іран може постачати ці дрони Росії.

Окрім цього розвідники заявили, що США помітили зростання військового партнерства Тегерана та Москви у квітні 2022 року. А у липні того ж року Білий дім попередив про те, що Іран готується передати Росії дрони-камікадзе. Тегеран має свою вигоду. Він демонструє зброю міжнародним покупцям, а також отримує від Москви гроші та підтримку для своїх ракетних і космічних програм. Щодо ймовірної передачі балістичних ракет, про які теж попереджала американська розвідка, то цей план, за словами аналітиків, наразі був відкладений.

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