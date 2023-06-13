Іран продовжує порушувати 2231 резолюцію Радбезу ООН. Про це мовиться у звіті британської розвідки за 13 червня.
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Як дрони потрапляють з Ірану до Росії
За даними аналітиків, Москва, ймовірно, захотіла збільшити обсяги постачання дронів. Через збільшення обсягів змінилася й логістика. Відтепер Тегеран поставляє російським окупантам свої БПЛА не літаками, а кораблями.
Вантажі надходять з Ірану до Росії через Каспійське море. На думку експертів, після повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну цей міжнародний транзитний коридор набув для них значно більшого значення. Росіяни сподіваються, що завдяки йому вони зможуть закуповувати на азійських ринках товари (у тому числі зброю) у менш вразливий до міжнародних санкцій спосіб.
Чому Росія обрала саме "Шахеди"
Розвідка Великої Британії стверджує, що окупанти закуповують ці дрони через їхню дешевизну. Москва витратила значний запас крилатих ракет під час російсько-української війни. Тому Росія вирішила у такий спосіб отримати відносно дешевий ударний потенціал великої дальності.
Окрім цього розвідники заявили, що загарбники намагаються налагодити внутрішнє виробництво безпілотників. Іран міг допомогти їм у цьому.
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- Нещодавно речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат назвав "Шахеди" головним болем для наших захисників. Він пояснив, чому Росія запускає ці безпілотники саме вночі.
- А координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі не так давно повідомив, що Іран допомагає Росії у будівництві заводу з виробництва дронів. За його словами, це підприємство може запрацювати вже на початку наступного року.
- Однак наразі невідомо, чи буде цей завод виробляти саме "Шахеди". Експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак у розмові з 24 Каналом припустив, що Іран навряд чи поділиться з Росією технологією виробництва Shahed-136. Адже Тегерану вигідно тримати Москву у залежності від себе.