Таку думку 24 Каналу озвучив вiйськовий аналітик Денис Попович. За його словами, проблему розв'язують за допомогою маскувальних сіток, якими закриваються польові гармати.

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"За далекобійністю західна артилерія перестрілює радянську. Завдяки "Ланцетам", які мають дальність дії 40 кілометрів, ця перевага нівелюється. Тому це проблема. Як ця проблема розв'язується? Зокрема, ми могли бачити, що маскувальними сітками закриваються польові гармати", – зауважив він.

Особливості дронів "Ланцет"

Попович зазначив, що "Ланцет" – російська розробка. Безпілотник несе загрозу для буксированих гармат, зокрема М777, та комплексів ППО. Він не може зашкодити танкам, самохідним артилерійським установкам.

Є у нього недолік: дуже мала бойова частина – 3, 5 кілограмів. Через це для важко броньованих цілей він не дуже ефективний. Але це серйозна історія для буксированих гармат та комплексів ППО, які не мають такого броньованого захисту,

– пояснив він.

Військовий аналітик додав: з'явилось повідомлення, що Росія розробляє нові дрони із бойовою частиною 5 кілограм.

Попович про дрони "Ланцет": дивіться відео

Росіяни можуть налагодити виробництво "Шахедів"

На думку Дениса Поповича, окупанти можуть налагодити виробництво дронів "Шахед". Він звернув увагу, що американські посадовці повідомляли, що у країні-агресорці будується виробництво цих безпілотників за іранськими технологіями.

Навіть ті поставки, які зараз організовані, дозволяють їм чи не кожного дня випускати їх по території України. Якщо виробництво буде налагоджене, то тоді буде ще складніше. Вся надія на артилерійську ППО, яка зможе збивати ці дрони без використання дороговартісних ракет,

– вважає військовий аналітик.

Іран допомагає Росії будувати завод для виробництва "Шахедів"