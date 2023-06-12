Такое мнение 24 Каналу озвучил военный аналитик Денис Попович. По его словам, проблему решают с помощью маскировочных сеток, которыми закрываются полевые пушки.

Читайте также Иран помогает России строить завод по производству дронов на восток от Москвы, – Белый дом

"По дальнобойности западная артиллерия перестреливает советскую. Благодаря "Ланцетам", имеющим дальность действия 40 километров, это преимущество нивелируется. Поэтому это проблема. Как эта проблема решается? В частности, мы могли видеть, что маскировочными сетками закрываются полевые пушки", – заметил он.

Особенности дронов "Ланцет"

Попович отметил, что "Ланцет" – российская разработка. Беспилотник несет угрозу для буксированных пушек, в частности М777, и комплексов ПВО. Он не может навредить танкам, самоходным артиллерийским установкам.

Есть у него недостаток: очень малая боевая часть – 3,5 килограммов. Поэтому для трудно бронированных целей он не очень эффективен. Но это серьезная история для буксированных пушек и комплексов ПВО, не имеющих такой бронированной защиты,

– объяснил он.

Военный аналитик добавил: появилось сообщение, что Россия разрабатывает новые дроны с боевой частью 5 килограмов.

Попович о дронах "Ланцет": смотрите видео

Россияне могут наладить производство "Шахедов"

По мнению Дениса Поповича, оккупанты могут наладить производство дронов "Шахед". Он обратил внимание, что американские чиновники сообщали, что в стране-агрессорке строится производство этих беспилотников по иранским технологиям.

Даже те поставки, которые сейчас организованы, позволяют им каждый день выпускать их по территории Украины. Если производство будет налажено, тогда будет еще сложнее. Вся надежда на артиллерийскую ПВО, которая сможет сбивать эти дроны без использования дорогостоящих ракет,

– считает военный аналитик.

Иран помогает России строить завод для производства "Шахедов"