Такое мнение 24 Каналу озвучил военный аналитик Денис Попович. По его словам, проблему решают с помощью маскировочных сеток, которыми закрываются полевые пушки.
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"По дальнобойности западная артиллерия перестреливает советскую. Благодаря "Ланцетам", имеющим дальность действия 40 километров, это преимущество нивелируется. Поэтому это проблема. Как эта проблема решается? В частности, мы могли видеть, что маскировочными сетками закрываются полевые пушки", – заметил он.
Особенности дронов "Ланцет"
Попович отметил, что "Ланцет" – российская разработка. Беспилотник несет угрозу для буксированных пушек, в частности М777, и комплексов ПВО. Он не может навредить танкам, самоходным артиллерийским установкам.
Есть у него недостаток: очень малая боевая часть – 3,5 килограммов. Поэтому для трудно бронированных целей он не очень эффективен. Но это серьезная история для буксированных пушек и комплексов ПВО, не имеющих такой бронированной защиты,
– объяснил он.
Военный аналитик добавил: появилось сообщение, что Россия разрабатывает новые дроны с боевой частью 5 килограмов.
Попович о дронах "Ланцет": смотрите видео
Россияне могут наладить производство "Шахедов"
По мнению Дениса Поповича, оккупанты могут наладить производство дронов "Шахед". Он обратил внимание, что американские чиновники сообщали, что в стране-агрессорке строится производство этих беспилотников по иранским технологиям.
Даже те поставки, которые сейчас организованы, позволяют им каждый день выпускать их по территории Украины. Если производство будет налажено, тогда будет еще сложнее. Вся надежда на артиллерийскую ПВО, которая сможет сбивать эти дроны без использования дорогостоящих ракет,
– считает военный аналитик.
Иран помогает России строить завод для производства "Шахедов"
- В Белом доме 9 июня заявили, что Иран предоставляет России материалы для строительства завода по производству беспилотников, который, вероятно, будет расположен на восток от Москвы.
- Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби отметил, что, по мнению американской разведки, завод в российской особой экономической зоне "Алабуга" может заработать в начале следующего года.
- Кирби сообщил, что американские официальные лица также установили, что Иран продолжает поставлять российским военным ударные беспилотники-камикадзе.
- Следует отметить, что администрация президента США Джо Байдена неоднократно обнародовала данные разведки, подробно описывающие, как Иран помогает России в войне против Украины.