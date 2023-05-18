Такая система защиты достаточно эффективна и сможет уберечь украинскую бронетехнику. Как именно 24 Каналу рассказал главный редактор Defence Express, военный эксперт Олег Катков.
Важно Почему категорически запрещено снимать работу ПВО: объяснение полковника запаса
Катков считает, что подобные сетки могут эффективно работать для защиты ПВО. Дроны-камикадзе главное остановить, ведь боевая часть срабатывает тогда, когда дрон попадает в бронетехнику. Беспилотник "Ланцет", учитывая свою скорость, не сможет пробить такую сетку. Его боевая часть может не сработать или сработать преждевременно, кумулятивная струя будет рассеяна и не нанесет значительного вреда.
Объективно это средство мне кажется эффективным против действия таких дронов, как "Ланцет". В то же время возникает вопрос транспортировки, вопрос демаскирования позиции, но для многих объектов такое средство точно будет работать. Надо попробовать,
– добавил военный эксперт.
Как бороться с "Ланцетами"
Катков отметил, что эти дроны представляют большую опасность для украинской техники. Хотя видео с впечатлениями, которые россияне выкладывают в сеть, и не всегда означают уничтожение техники, да и никто не знает сколько у них есть видео с промахами.
Многие страны сейчас задаются вопросом, как бороться с дронами "Ланцетами". В частности, применяются уже передаваемые Украине Skynex – зенитные артиллерийские системы с программируемыми боеприпасами.
Речь идет о разработке специальных новых видов вооружения, боевых лазеров с мощностью более 150 киловатт, которые должны прожигать пластиковые корпуса донов-камикадзе. Также работают над электромагнитно направленным оружием.
Это все еще непосредственно разрабатывается. Очень тяжело, потому что щит всегда проигрывает мечу. Здесь "Ланцет" – это меч, и для того, чтобы его уничтожать нужно приложить усилия,
– подчеркнул аналитик.
Он упомянул также до сих пор неподтвержденную информацию, что у россиян есть "Ланцет", а есть "Не ланцет", который имеет иранское происхождение. Это может быть вопрос еще одного вида оружия, используемого Россией из Ирана, но это требует анализа.
Катков оценил эффективность антиланцетных средств защиты: смотреть видео
Враг в ночь на 18 мая атаковал Украину
- Россияне в девятый раз за май пытались атаковать Киев. В пять утра жители столицы услышали взрывы. Впоследствии стало известно, что обломки сбитых ракет упали в Деснянском и Дарницком районах. Все ракеты в воздушном пространстве Киевской области были уничтожены.
- В Воздушных силах сообщили, что в целом враг выпустил 30 крылатых ракет, 29 из которых украинским защитникам удалось сбить. Также были уничтожены 2 дрона "Шахид" и 2 разведывательных беспилотника.
- 18 мая противник также атаковал Одесскую область. Там захватчики попали в промышленный объект, к сожалению, погиб один человек, еще двое получили ранения. Однако большинство ракет удалось сбить над Черным морем.