Данными о работе ПВО поделился главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Заметим, что почти все крылатые ракеты, которые в эту ночь запустил враг, удалось сбить силам ПВО.

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Сколько ракет сбила ПВО

Как отметил главнокомандующий, с 21:00 17 мая по 05:30 18 мая российские военные совершили несколько волн ракетных ударов. В общей сложности враг выпустил 30 крылатых ракет как морского и воздушного, так и наземного базирования.

Силами и средствами ПВО во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины удалось сбить 29 крылатых ракет противника. Это фантастический показатель.

Главнокомандующий отметил, что из двух Ту-160 и восьми Ту-95МС россияне выпустили 22 крылатых ракеты Х-101/Х-555.

Кроме того, враг атаковал Украину шестью ракетами "Калибр" с кораблей в Черном море.

Еще два "Искандер-К" захватчики запустили из наземных оперативно-тактических ракетных комплексов.



Силы ПВО сбили 29 из 30 крылатых ракет / Инфографика Воздушных сил ВСУ​

Кроме того, удалось сбить два ударных БПЛА "Шахед" и еще два разведывательных беспилотника оперативно-тактического уровня.

Еще раз напоминаем, что даже при успешной работе противовоздушной обороны, обломки сбитых в небе ракет обязательно возвращаются на землю и несут серьезную угрозу жизни людей.

– подчеркивают в Воздушных силах.

Поэтому призывают во время воздушной тревоги не пренебрегать собственной безопасностью. Если раздаются сирены, то лучшее, что вы можете сделать для себя – перебраться в укрытие.

Во время телемарафона пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что на Южном направлении удалось уничтожить 8 крылатых ракет. Речь идет о "Калибрах" и "Искандер-К". Собственно индекс "К" в последней свидетельствует о том, что это крылатая ракета.

По его словам, позже враг поднял в небо около 10 воздушных судов Ту-95МС и Ту-160. Из них как раз выпускали остальные крылатые ракеты.

К сожалению, результат противовоздушного боя, даже когда он успешен, обломки всегда падают на землю и могут быть и возгорание, и травмирование, и, к сожалению, есть в Одесской области такие неприятные последствия – жизнь людей потеряна,

– добавил он.

Юрий Игнат отметил, что загадывать заранее, когда и какими могут быть ракетные удары не стоит. Нам следует быть готовыми к "неприятным сюрпризам" врага. Кроме того, усиливать украинское ПВО, получая системы от международных партнеров.

Особенность этой атаки – то, что не было применения баллистических ракет. Баллистики, которая была в прошлый раз. Вы видели, что были аэробалистические ракеты и ракеты, летящие по баллистической траектории. На этот раз враг ограничился только крылатыми,

– отметил он.

Подчеркиваем также, что ни в коем случае нельзя снимать и выкладывать в сеть работу ПВО. Помните, что соответствующий контент помогает врагу и позволяет оперативно корректировать атаку. Вы должны осознать, что на вашей совести может быть чья-то жизнь, которую унесли русские военные.