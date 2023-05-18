По словам представителя власти, российские захватчики попали в один промышленный объект. К сожалению, вследствие этого погиб один человек.

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Что известно об атаке Одесщины

Также ситуацию прокомментировала во время телемарафона спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она отметила, что ночью и вечером предыдущего дня россияне вывели ракетоноситель надводного типа, нанесли удар и завели его обратно в пункт базирования.

Мощную атаку зафиксировали к вечеру по Одессе. По словам спикера, большинство ракет удалось сбить над Черным морем. Итоги по количеству неприятельских целей все еще подводят.

Враг попал в объект промышленности. К сожалению, один человек погиб и еще двое получили ранения. Речь идет об охранниках, работавших на объекте. По словам Гуменюк, это были гражданские люди.

Атака происходила поздно вечером, уже рабочий день был закончен, поэтому только смена, которая была на месте, пострадала,

– добавила она.

Последствия ракетного удара по Одесщине / Фото с телеграма "Одесса. Официально"

Последствия ракетного удара по Одесщине / Фото с телеграма "Одесса. Официально"

Представитель ОК "Юг" отметила, что россияне пытаются терроризировать тыловые регионы. Враг, таким образом, напоминает Одессе, что она у него в приоритете. Собственно прилет зафиксировали фактически в окрестностях города.

Наталья Гуменюк также объяснила, почему россияне активнее наносят ракетные удары. Этому есть несколько причин.

Мощная поддержка западных партнеров их, конечно, раздражает. То, что всем известно о поставках нам систем ПВО, с помощью которых мы стараемся защититься. Враг пытается нас испытывать. И пытается даже истощить эту усиленную систему ПВО. В частности, и истощить тот весь ресурс, которым мы обладаем,

– отметила она.

Кроме того, пресс-секретарь добавила, что оккупантов раздражает тот факт, что мы справлялись с ракетами и демонстрировали довольно неплохой результат по сбиванию. Кроме того, отсутствие побед на поле боя традиционно демонстрируется террором с помощью ракет по тыловым регионам.

Напомним, что около 22:00 17 мая россияне атаковали Одесскую область. Область буквально содрогалась от громких взрывов.