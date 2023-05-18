Така система захисту є досить ефективною і зможе вберегти українську бронетехніку. Як саме 24 Каналу розповів головний редактор Defence Express, військовий експерт Олег Катков.

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Катков вважає, що подібні сітки можуть ефективно працювати для захисту ППО. Дрони-камікадзе головне зупинити, адже бойова частина спрацьовує тоді, коли дрон потрапляє в бронетехніку. Безпілотник "Ланцет", зважаючи на свою швидкість, не зможе пробити таку сітку. Його бойова частина може не спрацювати або спрацювати передчасно, кумулятивний струмінь буде розсіяний і не завдасть значної шкоди

Об'єктивно цей засіб мені вбачається ефективним проти дії таких дронів, як "Ланцет". Водночас постає питання транспортування, питання демаскування позиції, але для багатьох об'єктів такий засіб точно буде працювати. Треба спробувати,

– додав військовий експерт.

Як боротися з "Ланцетами"

Катков зауважив, що ці дрони становлять неабияку небезпеку для української техніки. Хоч відео з ураженнями, які росіяни викладають в мережу, і не завжди означають знищення техніки, так й ніхто не знає скільки вони мають відео з промахами.

Багато країн зараз переймаються питанням, як боротися з дронами "Ланцетами". Зокрема, застосовуються уже передані Україні Skynex – зенітні артилерійські системи з програмованими боєприпасами.

Мовиться також про розробку спеціальних нових видів озброєння, бойових лазерів з потужністю понад 150 кіловат, які мають пропалювати пластикові корпуси донів-камікадзе. Також працюють над електромагнітно направленою зброєю.

Це все ще безпосередньо ще розробляється. Дуже важко, тому що щит завжди програє мечу. Тут "Ланцет" – це меч, і для того, щоб його знищувати потрібно докласти зусиль,

– наголосив аналітик.

Він згадав також досі непідтверджену інформацію, що в росіян є "Ланцет", а є "Не ланцет", який має іранське походження. Це може бути питання ще одного виду зброї, яку використовує Росія з Ірану, але це потребує аналізу.

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