Иран продолжает нарушать 2231 резолюцию Совбеза ООН. Об этом говорится в отчете британской разведки за 13 июня.

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Как дроны попадают из Ирана в Россию

По данным аналитиков, Москва, вероятно, захотела увеличить объемы поставок дронов. Из-за увеличения объемов изменилась и логистика. Теперь Тегеран поставляет российским оккупантам свои БПЛА не самолетами, а кораблями.

Грузы поступают из Ирана в Россию через Каспийское море. По мнению экспертов, после полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину этот международный транзитный коридор приобрел для них значительно большее значение. Россияне надеются, что благодаря ему они смогут закупать на азиатских рынках товары (в том числе оружие) менее уязвимым к международным санкциям способом.

Почему Россия выбрала именно "Шахеды"

Разведка Великобритании утверждает, что оккупанты закупают эти дроны из-за их дешевизны. Москва израсходовала значительный запас крылатых ракет во время российско-украинской войны. Потому Россия решила таким образом получить относительно дешевый ударный потенциал большой дальности.

Кроме того, разведчики заявили, что захватчики пытаются наладить внутреннее производство беспилотников. Иран мог помочь им в этом.

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