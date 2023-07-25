Аналитики разведывательного управления Министерства обороны США провели брифинг. Они показали небольшой группе западных журналистов доказательства сотрудничества Ирана и России.

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Как этот завод повлияет на войну

По мнению аналитиков, после завершения строительства завод по производству "Шахедов" может оказать значительное влияние на полномасштабную войну России против Украины. Ведь он обеспечит страну-агрессора гораздо большими запасами дронов-камикадзе, чем Москва могла приобрести у Тегерана.

По словам аналитиков, Иран помогает России в строительстве. Он регулярно передает государству-террористу необходимое оборудование. Объект примерно расположен в 600 милях к востоку от российской столицы.

Представители американской разведки заявили, что Иран уже успел передать России около 400 БПЛА типа Shahed-131/136 и Mohajer. И она уже почти полностью исчерпала этот запас, когда атаковала критически важную инфраструктуру Украины и нагружала украинскую ПВО. Тегеран переправляет по Черному морю в Россию дроны, минометные снаряды и пули, пытаясь замаскировать перемещение своих кораблей.

Иран разоблачили на лжи

Американцы проанализировали несколько дронов, сбитых в Украине Силами обороны. Официальные лица заявили о наличии у них доказательств, что это были именно иранские беспилотники, несмотря на неоднократные заверения Тегерана о своей непричастности к российской агрессии.

Аналитики продемонстрировали обломки беспилотников, обнаруженных в Украине в 2022 году, и сравнили их с дронами Тегерана, найденными в Иране в прошлом году. У одного из "Шахедов", сбитых воинами ВСУ, частично уцелели только крылья и двигатель. Американцы удалили эти компоненты и легко вставили их в Shahed-131, продемонстрировав, что они практически не различаются по дизайну.

Другие компоненты беспилотника, найденные в Украине, были почти идентичны компонентам иранского производства, найденным в Ираке. Единственное очевидное отличие состоит в том, что компоненты, найденные в Украине, имели кириллические буквы. Фраза, написанная на одном компоненте, примерно переводится как "за деда" на русском. Это упоминание о борьбе России против нацистов во Второй мировой войне,

– пишет издание.

Разведчики в ходе общения с журналистами заявили, что позволили представителям СМИ увидеть это, чтобы общественность и политики получили неопровержимые доказательства того, что Россия использует в Украине беспилотники иранского производства. Также аналитики хотят таким образом повысить осведомленность западных компаний, чтобы они лучше проверяли цепи своих поставок и следили, чтобы их компоненты не использовались нелегально в производстве дронов.

Доказательства сотрудничества Ирана с Россией / Фото Минобороны США



Россия может получить от Ирана компактные дроны

Аналитики также продемонстрировали иранский беспилотник Shahed-101. Он меньше и легче Shahed-131. Эта компактность упрощает его доставку. По мнению разведчиков, Иран может поставлять эти дроны России.

Кроме того, разведчики заявили, что США заметили рост военного партнерства Тегерана и Москвы в апреле 2022 года. А в июле того же года Белый дом предупредил о том, что Иран готовится передать России дроны-камикадзе. Тегеран имеет свою выгоду. Он демонстрирует оружие международным покупателям и получает от Москвы деньги и поддержку для своих ракетных и космических программ. Что касается вероятной передачи баллистических ракет, о которых тоже предупреждала американская разведка, то этот план, по словам аналитиков, был отложен.

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