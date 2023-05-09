Детальнее о том, перенесет ли Иран производство "Шахидов" в Беларусь, а также об успехах Ирана в создании ядерного оружия рассказывает журналист 24 Канала Алексей Печий.

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Почему России выгодно, чтобы Иран делал дроны в Беларуси

Центр национального сопротивления сообщил, что россияне рассматривают возможность налаживания производства беспилотных летательных аппаратов типа Shahed в Беларуси.

В частности, по информации от белорусского подполья, рабочая группа, состоявшая из иранских инженеров, при организации российского ФСБ и белорусского КГБ посетила "Гомельский радиозавод".

В ходе командировки обсуждалась возможность системной наладки производства дронов-камикадзе.

Ранее сообщалось о том, что на базе этого завода проводилась доукомплектация дронов. Кроме того, еще несколько месяцев назад диктатор Лукашенко кичился тем, что якобы Беларусь смогла наладить производство собственных беспилотников.

Хотя диктатор божился, что эти беспилотники не будут использоваться в войне России против Украины. Тогда же Лукашенко добавил: "кто будет покупать дроны, тому и будем продавать". Очевидно, что никакой белорусской разработки Лукашенко не показали, это было обычное замыливание глаз.

Теперь же в ЦНС добавляют, что визит иранцев на белорусский завод указывает, что Россия продолжает распространять свой контроль на оборонный сектор Беларуси.

Развертывание полноценного производства иранских БПЛА в Беларуси поможет стране-агрессору решить логистические проблемы по транспортировке дронов из Ирана.

В Воздушных силах объяснили, почему Иран хочет делать дроны в Беларуси

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат также заверил, что власти Ирана, вероятно, хотят перебросить производство дронов в Беларусь, чтобы избежать санкций и давления от других государств.

Он отметил, что в Беларусь могут перебросить либо собственное производство, либо только сборку уже готовой продукции. По словам Игната, Россия может и самостоятельно производить дроны, например "Ланцет".

Несмотря на то, что они не очень мощные, БПЛА все же "донимают украинскую ПВО и войска Сил обороны на передней линии". И в принципе Россия и сама могла бы делать больше таких дронов, но все вопросы в доступе к технологиям.

Итак, по словам Игната, усиление санкционного давления на Россию и Иран позволили свести на нет все потуги Москвы в получении дронов.

Соответственно, чтобы избежать санкционного давления, Иран и может пытаться перебросить производство в Беларусь, которую уже никому не жалко и режим Лукашенко будет делать все, что скажет Кремль.

Иран научился обходить санкции

Однако есть предположение, что Иран все же научился обходить санкции относительно доступа к технологиям для изготовления оружия. По крайней мере, этим кичатся в Минобороны Ирана.

Причем там уже даже не скрывают, что именно их дроны атакуют Украину.

Накануне глава отдела внешних связей Министерства обороны Ирана Хамзех Галандари в интервью иранскому государственному СМИ IRNA заявил, что в прошлом году якобы эффективность оружия иранского производства стала понятна всему миру, очевидно, имея в виду дроны-камикадзе.

В своем заявлении он похвастался тем, что якобы Ирану удалось обойти все ограничения Запада. И что интересно, Галандари откровенно заявил – Иран передает оружие идеологически близким странам.

Хотя иранский чиновник не уточнил, о чем идет речь, но иранское оружие привлекло внимание СМИ именно после того, как Россия начала массово применять беспилотники иранского производства Shahed для обстрелов территории Украины.

Запад может позволить Ирану производить "Шахиды" в Беларуси

Здесь следует добавить, что Иран уже признавал, что предоставлял России дроны. Министр иностранных дел Ирана еще в ноябре 2022 впервые признал, что его страна предоставляла России дроны-камикадзе, но настаивает на том, что передача состоялась до войны РФ против Украины.

Мол, запрет ООН на продажу Ираном оружия был снят еще в 2020 году, и вот с тех пор Россия и заказала у Ирана около 2,5 тысячи дронов. Хотя ситуации в корне это конечно не меняет.

И вот за более чем год полномасштабного вторжения России в Украину Запад, к сожалению, не только не смог остановить сотрудничество Ирана и Кремля, но и, похоже, может позволить Ирану переместить свое производство в Беларусь.

А ООН, в которую Украина еще в октябре прошлого года обратилась для создания группы по расследованию такого сотрудничества, так и не приступила к расследованию применения иранского оружия против мирных городов Украины.

Аргумент вообще очень странный – там говорят, что Иран и Россия оказались против и пригрозили не платить взносы в канцелярию ООН.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель провел переговоры с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом. В разговоре Борель призвал иранские власти прекратить поддержку России в войне против Украины.

Иран создает угрозу ядерной безопасности: тревожные новости из Израиля

С ядерной безопасностью также есть некоторые проблемы. В частности, Запад уже давно ведет переговоры с Ираном по возобновлению ядерного соглашения. Оно предполагает, что Иран должен отказаться от идеи создания ядерного оружия и допустить на свои ядерные объекты представителей МАГАТЭ для проверки.

И еще в конце прошлого года в США заявили, что переговоры по ядерному соглашению уже давно умерли и Тегеран действительно тянет время для того, чтобы разработать ядерное оружие и поставить Запад перед фактом.

Более того, все большее беспокойство вызывали слухи о том, что в обмен на предоставление оружия для войны против Украины, Москва обещает Тегерану помощь в разработке ядерного оружия.

И вот 4 мая министр обороны Израиля заявляет, что Иран уже накопил обогащенный уран для создания 5 ядерных бомб.

По этому поводу советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан уверяет, что Соединенные Штаты намерены предпринять все необходимые действия, чтобы Иран все же не получил ядерного оружия.

Салливан также подчеркнул, что Соединенные Штаты все еще ищут дипломатическое решение ядерной программы Ирана и раскритиковал решение Трампа в 2018 году выйти из ядерного соглашения с Ираном.

Советник Белого дома заявил, что Вашингтон работает с союзниками, включая Израиль, чтобы удержать Иран от разработки оружия.